网红”HTTPS加密协议到底牛在哪儿？

在长达30多年的互联网发展史中，围绕HTTP的保卫战从来没有停止过。

相信这些经历你一定不陌生，浏览网页时，动不动就被插了个“屠龙宝刀”游戏广告小窗口；明明下载的是文件解压软件，下载到本地就变成了杀毒、浏览器、播放器软件；点击的网页链接是某企业官网，打开的却是澳门博彩网站.....

这些现象其实都与网络流量劫持有关，而背后更是隐藏了一场没有硝烟的战争。在长达30多年的互联网发展史中，围绕HTTP的保卫战从来没有停止过。

“裸奔”的HTTP世界

1982年，Internet（互联网）这个名词，第一次出现在人类社会的定义中。

1993年，在大洋彼岸的美国，“互联网”开始如野草般无预兆地疯狂生长，并先后诞生了如网景（NetScape）、雅虎（Yahoo）这样的互联网公司。

那时候的互联网，建立在底层协议HTTP之上，一切都是明文传输，信息如汪洋大海般自由流淌，这种盛况无疑是令人悸动的。

然而，在HTTP明文传输的世界里，所有传输的数据，包括个人信息，邮箱密码、银行账号等机密数据都在无形中“裸奔”，这使得“坏人”窃取也变得轻而易举。

不仅如此，在过去的30多年中，劫持网页流量一直是各路黑客们的钟爱，HTTP协议使得流量在传输途中可以随心所欲地被黑客控制。

面对肆无忌惮的黑客入侵，互联网公司们显然不愿坐以待毙。

加密的SSL协议

1994年，NetScape公司设计了SSL协议（Secure Sockets Layer）的1.0版，但未发布，其基本思路是利用数据加密技术，确保数据在客户端和服务器之间的传输过程中，不被截取及窃听。

然而，NetScape随后发布的SSL2.0版本很快被发现有严重漏洞，直到1996年，SSL3.0版本才通过验证，从此得以大规模应用，越来越多的互联网公司加入到SSL协议的行列中。

1999年，互联网标准化组织ISOC接替NetScape公司，发布了SSL的升级版TLS 1.0版。

2006年和2008年，TLS进行了两次升级，分别为TLS 1.1和TLS 1.2。目前，主流浏览器都已实现了TLS 1.2的支持。

SSL/TLS协议的出现，主要解决了HTTP的三大风险：

（1） 所有信息都是加密传输，第三方无法窃听。

（2） 具有校验机制，一旦被篡改，通信双方会立刻发现。

（3） 配备身份证书，防止身份被冒充

其实，我们会发现部分网址的显示已经从Http://变成了Https：//，多出来的这个字母“S”，正是代表该网页采用了SSL协议，可以进行加密传输，并确保其信息数据安全。

简单来说，HTTPS=HTTP+SSL。有了SSL的加持，HTTPS比HTTP协议更安全。

那么，HTTPS到底是如何在网站加密传输中发挥作用的呢？

“公证”的CA机构及证书

HTTPS使用SSL协议，是通过加密的方式将明文变成密文，并在客户端和服务器之间传递，这就如同一封投递出去的“密码情报”，加密和解密需要发送方和接受方通过交换共知的密钥来实现。

当然，还有一个非常重要的前提，“密码情报”必须传递给“对的人”。

举个例子，如果我向一个陌生人证明“我就是我”，对方不一定相信。但是如果我拿出自己的身份证，对方立刻就能确认“我就是我”。原因很简单，身份证是由国家执法机构颁发的认证文件，具有权威性和公信力。

同样，在互联网世界，也有这样一个权威的“公证人”角色，全名叫“数字证书认证机构（Certificate Authority）”，简称CA机构，由它颁发的SSL认证文件，被称为“SSL证书”。

由权威CA机构颁发的SSL证书，就类似于互联网世界的通行证，将其部署到网站服务器上，即可实现网站的身份认证和信息加密传输。

目前，全球主流的CA机构有Symantec、GeoTrust、DigiCert、Thawte、GlobalSign、RapidSSL等。

在中国，获得工信部设立许可，能够提供数字证书的CA机构总共有43家，其中天威诚信是首批由中国工信部批准，且中国唯一一家由DigiCert/Symantec直接授权的CA认证机构，拥有最高的行业准入标准。

不管对于企业还是个人用户而言，安装由权威CA机构颁发的SSL证书，访问HTTPS加密网站，才是网站的“正确打开方式”。