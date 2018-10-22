这年头，SSL还在谈性价比？其实这些才最重要！

企业在选购SSL证书时，往往过于关注价格而忽略了至关重要的一点，即SSL证书服务商的实力与服务品质。事实上，SSL看似是一张证书，背后所提供的技术和服务却完全等同于一个完整的解决方案。

对于网络安全，Gartner曾做出这样的论断：“大数据安全是一场必要的斗争”。随着网络边界被打破，各种应用级和系统级漏洞被不断发掘并充分利用，云端数据的安全存储、访问授权、隐私保护问题也逐渐凸显。因此，为网络构建一个安全环境，成为抵御网络不法侵害的关键环节，而SSL证书则是当今网络安全的核心要素。

然而，企业在选购SSL证书时，往往过于关注价格而忽略了至关重要的一点，即SSL证书服务商的实力与服务品质。事实上，SSL看似是一张证书，背后所提供的技术和服务却完全等同于一个完整的解决方案。从不同类型品牌证书选购，到证书的申请和鉴证，再到证书在不同服务器环境下的安装部署，以及安装之后涉及到的证书迁移、升级、管理运维等诸多事宜，企业需要SSL证书全生命周期的服务支持，绝不是一次性购买就能解决的问题。

针对企业在选购SSL证书需要考虑的关键点，从由工信部批准的CA认证机构，专业从事数字证书等技术和产品服务的天威诚信相关负责人了解到，SSL证书不单是一个技术产品，更需要长期的配套服务支撑。在天威诚信数年的服务经验中，遇到过多起企业客户在其他平台购买了SSL证书之后，因得不到相应的技术支持而转向天威诚信寻求帮助的事例。“有的客户证书到期，或者服务器迁移时找不到证书，想找到当初证书的服务商给予技术支持时，却发现已经不复存在。”

近年来，SSL证书服务商井喷式增长是一个不争的事实，然而繁荣与险象并存。一边是不断涌入的SSL服务商，一边是市场的大浪淘沙。大多数SSL服务商如同昙花一现，在激烈的市场竞争中逐渐消失无影，而剩下的则都是披沙拣金之后、被市场和行业充分认可的优质SSL服务商，这些经过市场洗练的服务商凭借较高的服务品质与技术水准，为企业在证书认证过程中提供了深具价值的建议。

在此之前，一些服务商因缺乏专业的技术支撑，甚至在证书咨询环节就给出了错误的证书建议，导致企业用户安装后无法使用。天威诚信就曾接到过一个真实案例：某大型食品药品机构在购买EV证书后，却发现其邮箱系统在客户端无法使用。该机构与服务商经过多次沟通，但问题并未解决。在与天威诚信深入交流后，该机构了解到因邮箱系统涉及Outlook、Foxmail等多域名，因此至少需要绑定两个多域名通配符证书才能解决问题，否则邮箱系统只能在web端使用。正是天威诚信完善的技术支持和服务体系，该企业客户成功解决了证书使用问题，并对天威诚信的专业性加以充分认可。

在18年专注电子认证、持续服务全行业客户的过程中，天威诚信逐渐完善出一整套标准化的服务流程，并拥有应对和解决各种复杂及突发状况的专业服务团队，代表了电子认证行业的最高服务标准。

从证书购买咨询、证书申请、安装部署再到售后服务，天威诚信能够提供7*24小时的在线技术支持和一对一的本地化专属服务，并且在北京、上海、深圳、广州、成都等地均设有分支机构，可为用户提供技术上门服务。即便是节假日，天威诚信的服务团队也具备24小时不间断服务能力，随时帮助企业处理紧急业务需求。

正是基于这些稳扎稳打的经验与卓越的服务品质，让全行业超过95%的大客户都成为天威诚信的服务对象，包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等金融行业领军者，以及阿里巴巴、百度、腾讯等互联网巨头，其中大多数企业都是天威诚信合作十年以上的老客户。

网络安全无小事，任何一个细小的疏忽都有可能带来岌岌可危的后果。当网络数据正越来越成为具有重要商业价值的资产，无论个人还是企业都应重视。我们不仅希望像天威诚信这样的服务商能够从技术和服务上将网络风险降到最低，同时更要企业增强自我网络安全意识，选择有服务品质保障的电子认证服务商进行合作，只有多方共同携手，才能撑起隐私和数据安全的“保护伞”。