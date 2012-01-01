科技行者

行者学院 转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网安全频道《谷歌宣布不再信任赛门铁克SSL证书》误读新闻澄清说明

《谷歌宣布不再信任赛门铁克SSL证书》误读新闻澄清说明

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

7月31日下午，各大媒体平台以及论坛发布的《Google宣布Chrome不再信任赛门铁克所有SSL证书》的新闻存在标题误读、夸大事实、不符合实际的情况。

来源：至顶网安全频道 2017年8月2日

关键字：亚洲诚信 SSL证书 赛门铁克 谷歌

7月31日下午，各大媒体平台以及论坛发布的《Google宣布Chrome不再信任赛门铁克所有SSL证书》的新闻存在标题误读、夸大事实、不符合实际的情况。

关于新闻中的错误主要说明以下几点：

1、首先，赛门铁克的所有SSL证书都可以正常使用。之所以有这样的报道出现是因为：赛门铁克SSL证书签发的PKI系统要进行安全升级，谷歌为了督促赛门铁克此次更新，计划在2018年10月23号Chrome版本发布后，不信任赛门铁克未更新的PKI系统签发的证书，而非不信任赛门铁克所有的SSL证书，这是一个严重的误读。

2、赛门铁克计划是在2017年12月1号启用全新版PKI认证系统，赛门铁克将会帮助所有客户达到Google对于证书信任的要求，所以赛门铁克PKI系统的更新对于用户来说是绝对安全且无影响的。

3、关于赛门铁克出售CA业务，只是一个没有官方回应的传闻。

4、7月31当天，赛门铁克中国区相关负责人便立即访问亚洲诚信公司，说明赛门铁克与Google事件的最新的进展。

《谷歌宣布不再信任赛门铁克SSL证书》误读新闻澄清说明

《谷歌宣布不再信任赛门铁克SSL证书》误读新闻澄清说明

详细变化可以查看以下的图片中的时间线：

《谷歌宣布不再信任赛门铁克SSL证书》误读新闻澄清说明

    • 科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

综合评分：8.35 分
云能力：7 分
营业额：67.3亿美元[2012]
云服务：赛门铁克云备份

查看更多 >>

邮件订阅

如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

重磅专题

    业界热点:

    北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号