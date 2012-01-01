《谷歌宣布不再信任赛门铁克SSL证书》误读新闻澄清说明

7月31日下午，各大媒体平台以及论坛发布的《Google宣布Chrome不再信任赛门铁克所有SSL证书》的新闻存在标题误读、夸大事实、不符合实际的情况。

7月31日下午，各大媒体平台以及论坛发布的《Google宣布Chrome不再信任赛门铁克所有SSL证书》的新闻存在标题误读、夸大事实、不符合实际的情况。

关于新闻中的错误主要说明以下几点：

1、首先，赛门铁克的所有SSL证书都可以正常使用。之所以有这样的报道出现是因为：赛门铁克SSL证书签发的PKI系统要进行安全升级，谷歌为了督促赛门铁克此次更新，计划在2018年10月23号Chrome版本发布后，不信任赛门铁克未更新的PKI系统签发的证书，而非不信任赛门铁克所有的SSL证书，这是一个严重的误读。

2、赛门铁克计划是在2017年12月1号启用全新版PKI认证系统，赛门铁克将会帮助所有客户达到Google对于证书信任的要求，所以赛门铁克PKI系统的更新对于用户来说是绝对安全且无影响的。

3、关于赛门铁克出售CA业务，只是一个没有官方回应的传闻。

4、7月31当天，赛门铁克中国区相关负责人便立即访问亚洲诚信公司，说明赛门铁克与Google事件的最新的进展。

详细变化可以查看以下的图片中的时间线：