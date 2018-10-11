Thoma Bravo以21亿美元收购Imperva

Imperva宣布同意私募股权公司Thoma Bravo LLC以21亿美元的收购，Imperva就此退出公开市场。每股的收购价为55.75美元，比Imperva股票周二的收盘价高出近30％。

Imperva Inc.是一家大型网络安全软件提供商。Imperva近年来一直致力于向基于云的商业模式转型。该公司2011年上市，日前传出消息将被私有化。

该公司今天宣布同意私募股权公司Thoma Bravo LLC以21亿美元的收购，Imperva就此退出公开市场。每股的收购价为55.75美元，比Imperva股票周二的收盘价高出近30％。

该溢价部分反映了Imperva在加速企业往云转变方面做出调整所取得的强劲进展。在截至6月30日的第二季度里，Imperva的订阅收入增长至3650万美元，同比增长了30％。总销售额攀升了14％，达到8480万美元。

Imperva的安全业务建立在三个产品线上，每个产品线都聚焦于企业网络保护操作的不同元素。Imperva旗下最着名的产品是Incapsula。Incapsula是个内置防火墙的内容交付网络，该平台可以保护网站免受分布式拒绝服务攻击并可检测恶意软件感染及阻止各种其他常见威胁。

Imperva提供Incapsula以及SecureSphere的保护数据库和应用程序的解决方案。客户公司可以在本地或云中部署平台，将跨工作负载的违规预防活动集中在一起。 CounterBreach是Imperva的第三个主要产品系列。CounterBreach与其他两个产品CounterBreach互补，CounterBreach具有机器学习驱动功能，可用于调查违规行为。

Imperva曾于今年7月以1.4亿美元收购了应用保护初创公司Prevoty，将旗下的投资组合扩展到另一个领域。 企业利用Prevoty开发的平台可以将安全控制直接嵌入云和本地工作负载中。

Imperva表示，他们将在Thoma Bravo的麾下继续寻求增长，“并将灵活且专注地前行，努力成为世界级盈利增长型公司。” Imperva目前的管理团队将继续为公司掌舵及领导收购完成后的发展。

Thoma Bravo预计最迟将在下个季度完成交易。 Imperva将会是该公司安全产品组合的重要补充，Thoma Bravo的安全产品组合还包括身份及访问管理巨头Centrify Inc.的多数股权。Centrify是Thoma Bravo三个月前收购的安全公司中心。

Imperva首席执行官Chris Hylen在一份声明中表示，“Thoma Bravo过去在为领先的网络安全公司提供支持和增值方面有着出色的业绩记录，我们很高兴能够与具有优良战略专长的合作伙伴加盟。Thoma Bravo的灵活而专注性必将完成我们的长期策略。”