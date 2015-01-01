THOMA BRAVO以16亿美元收购梭子鱼网络 收购金额为每股27.55美元

云融合的安全与数据保护解决方案提供商梭子鱼网络(NYSE:CUDA)于美国加州时间11月27日宣布：梭子鱼网络将由领先的私募股权投资公司Thoma Bravo, LLC收购，此次收购为16亿美元的全现金交易。

云融合的安全与数据保护解决方案提供商梭子鱼网络(NYSE:CUDA)于美国加州时间11月27日宣布：梭子鱼网络将由领先的私募股权投资公司Thoma Bravo, LLC收购，此次收购为16亿美元的全现金交易。

梭子鱼股东的每股收益达到创目前记录的27.55美元，并将以现金方式收购股东所持有的梭子鱼股份。该价格超过了梭子鱼连续52周以来的高点，并高出在2017年11月27日之前的10天平均每股价格（22.49美元）22.5％。因此，梭子鱼董事会一致通过了该收购协议，并认为该项交易使股东权益达到了最大化。交易完成后，梭子鱼将作为一家私营公司运营，继续关注邮件安全和管理，网络和应用安全以及适用于云环境和混合环境的数据保护解决方案。

“对我们而言，上述交易是机会。我们可凭借自身行业领先的安全平台加快发展步伐。该平台专为高分布式，多样化的云和混合环境而打造。我们也将继续保持梭子鱼的传统，为客户量身打造简单易用，功能全面的解决方案。”梭子鱼首席执行官BJ Jenkins谈到，“Thoma Bravo在日益增长的安全领域具有出色的投资经验。此次交易彰显了梭子鱼安全平台在帮助客户保护和管理他们的网络、应用和数据方面的价值和实力。我希望我们的员工，客户以及合作伙伴将从这种合作关系中受益。”

“梭子鱼证明了自身是行业中的佼佼者，面对日益纷繁复杂、竞争不断的外部环境，将一如既往为客户提供强而有力的全面解决方案。”Thoma Bravo的管理合伙人Seth Boro谈到，“我们相信梭子鱼将在网络安全市场的几大战略性关键领域始终处于创新的前沿。我们也很高兴能成为该公司下个阶段发展的合作伙伴。”

上述交易预计将于2018年2月28日（梭子鱼财务年度结束日期）之前结束，并须经梭子鱼股东和监管机构批准，并符合其他惯例成交条件。

摩根士丹利公司将担任梭子鱼的财务顾问，专业公司Wilson Sonsini Goodrich & Rosati将担任其法律顾问。高盛公司，瑞士信贷和瑞银投资银行正在为此次交易融资。高盛公司，瑞士信贷和瑞银投资银行同时担任Thoma Bravo的财务顾问，Kirkland＆Ellis律师事务所担任其法律顾问。

关于梭子鱼网络

梭子鱼网络(NYSE: CUDA)秉承“复杂IT简单化”理念，为全球各行业组织提供性能卓越，简单易用，高效稳定的安全与存储解决方案。全球超过150,000家组织与机构选择信赖梭子鱼网络安全与存储解决方案，梭子鱼为用户提供真正的端到端的安全防护，同时支持硬件，虚拟，云端以及各类混合的灵活部署模式。梭子鱼以客户为中心的业务模式专注于提供高价值、基于用户的IT解决方案。

关于Thoma Bravo, LLC

Thoma Bravo是一家领先的私募股权投资公司，拥有30多年的投资历史，为经验丰富的管理团队和成长型公司提供股权和战略支持。该公司寻求通过与公司管理层合作来创造价值，以改善业务运营，投资增长计划并进行增值收购。Thoma Bravo主要投资于应用软件,基础设施软件和技术支持服务。该公司目前管理着一系列私人股本和债务基金，相当于170多亿美元的资本承付款项。