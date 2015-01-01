2018中国网络安全大会报名通道正式开启 6月相约北京

备受瞩目的第六届中国网络安全大会（NSC 2018）将于6月13日在北京国家会议中心举行，由赛可达实验室、国家计算机病毒应急处理中心、国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心、首都创新大联盟及百家行业联盟共同主办。

至顶网安全频道 03月28日 综合消息： 备受瞩目的第六届中国网络安全大会（NSC 2018）将于6月13日在北京国家会议中心举行，由赛可达实验室、国家计算机病毒应急处理中心、国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心、首都创新大联盟及百家行业联盟共同主办。中国网络安全大会自2013年第一届召开以来，吸引了数万人次现场参与，数千位来自国内政府主管部门的领导专家、中外网络安全界的意见领袖、国内主流安全厂商顶级专家、国际知名安全厂商代表、国内重点行业网络安全专家，以及网络安全产业链各相关企业、研究机构和行业用户的精英人士云集，聚焦探讨网络安全技术与应用热点话题，分享国际网络安全领域最前沿的防护理念与技术成果，专业演讲近300场，已成为我国网络安全领域“产、学、研、用”与国际接轨、开展交流与合作的极具影响力的高端品牌盛会。

6大论坛引爆行业热点

第六届中国网络安全大会（NSC 2018）由主题峰会和五大分论坛组成。

上午，主题峰会特邀政府领导、国际知名专家、行业意见领袖等重磅嘉宾将现场解读网络安全行业政策法规，分享国际网络安全最前沿的防护理念，探讨创新技术成果，展望行业发展趋势。

下午，五大分论坛（云安全和电商安全、AI与终端安全、网络安全新技术和企业安全应用、大师讲堂和金融网络安全）将同时进行，网络安全行业各领域最新、最受关注的热点话题以及新技术、新思想将在这里交汇碰撞。

云安全和电商安全

云安全和电商安全论坛汇聚顶尖互联网企业、云服务提供商、电商、网络安全厂商的安全大伽，聚焦公有云、私有云和电商面临的安全新威胁、新技术，演讲嘉宾将现场展示相关的安全解决方案与实践案例。

AI与终端安全

终端安全是影响网络安全和数据安全的重要根源，基于人工智能的网络安全是未来的发展方向。论坛将围绕人工智能技术在网络安全的应用、终端的智能检测和响应、移动安全和智能设备安全的最新发展、应用场景及解决方案进行深入讨论。

网络安全新技术与企业安全应用

该论坛以"聚焦全球网络安全新技术，推动重点行业网络安全应用落地"为主旨，力邀各行业领域的CIO/CISO、安全管理人员、专家和中外安全厂商，共同交流与探讨企业信息安全实践及新的安全威胁，权威解析数字经济时代的网络安全核心技术在重点行业及领域应用的成功案例及创新安全理念。

大师讲堂

知名网络安全技术大咖和顶级白帽子将深度分享前沿性的技术研究和发展趋势。

金融网络安全

为增强金融网络安全防御能力，有效应对金融行业所面临的网络安全挑战，来自金融信息化领域的领导和专家、企业专家，以及多家金融机构的信息安全负责人等，将就当前的金融信息安全所面临的问题以及解决方案进行深入探讨。

往届会场盛况

展区全方位升级 打造交流互动最佳平台

大会举办五年来，国内外知名安全企业参展数量已达百家。2018年，大会展区将全方位升级，展场面积更大、设置更多丰富多彩的活动内容，致力于为各行业用户与国内外网络安全厂商打造最佳的交流互动平台。

往届展区盛况

三大特色 助力行业发展迈入新阶段

· 平台化

为国内网络安全厂商搭建进行“商务合作、产品推荐、品牌推广、技术交流”的高效平台，是一个服务全产业的大会，参会的网络安全企业超过500家。

· 行业化

为行业用户与安全厂商搭建沟通桥梁，贯彻“互联网+”国家战略，打造促进产业经济变革的重要纽带，来自各行业的百家专业联盟参与协办本次盛会。中国网络安全大会40％以上的演讲嘉宾，60％以上的参会者来自电信、交通、金融、电力、能源、教育、医疗、航空等各个行业。

· 国际化

以实现可管可控网络强国为目标，以提升国内网络安全技术为宗旨，加强国内外厂商间的技术交流为目标。来自全球多个国家和地区的知名安全企业以及专家学者汇聚一堂，共议网络安全技术及发展趋势。

报名通道





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大会官网: nsc.skdlabs.com



