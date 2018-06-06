2018中国网络安全大会6月在京召开 引爆行业热点

备受瞩目的第六届中国网络安全大会（NSC 2018）将于6月13日在北京国家会议中心举行。40多位顶级网络安全专家将围绕区块链安全、个人信息保护、5G安全、AI、工控智能终端安全、等级保护、黑客攻防等主题发表演讲。

备受瞩目的第六届中国网络安全大会（NSC 2018）将于6月13日在北京国家会议中心举行。NSC2018由赛可达实验室、国家计算机病毒应急处理中心、国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心、首都创新大联盟及百家行业联盟共同主办。大会以“全球视野下的网络安全”为主题，旨在通过对安全行业政策法规、热点技术和行业应用的探讨，推动“产、学、研、用”的紧密结合，加强我国关键基础设施的防护能力，提升我国重点行业网络安全防护水平。40多位顶级网络安全专家将围绕区块链安全、个人信息保护、5G安全、AI、工控智能终端安全、等级保护、黑客攻防等主题发表演讲。20多家国内外知名厂商将参展，现场展示最新、最先进的信息安全解决方案。

区块链安全

2018年上半年，互联网界最火的“网红”当数区块链。区块链技术的应用和开发，数字加密技术是关键。一旦加密方法遭到破解，区块链的数据安全将受到挑战，区块链的不可篡改性将不复存在。

中国科学院院士王小云将以“Hash函数与区块链技术”为主题介绍基础密码算法——Hash函数的基本安全属性及其在密码系统设计中的重要应用，特别是区块链技术与产业中的重要应用。Hash函数主要用于检测消息完整性，与签名算法一起保证电子签名的合法性与抗抵赖性，是设计众多密码系统的关键部件，如消息认证码、区块链和可证明安全密码系统等。

北京大学网络与信息安全实验室博士生，国际区块链安全比赛第一名ABBA GARBA (广博) 一直活跃在区块链技术领域，曾多次参加世界各地的科技行业、金融行业和大学组织的区块链黑客马拉松及相关会议。他将从比特币和区块链技术的概述出发，介绍公链、私有链和联盟链的概念及应用，分析比特币和区块链技术在隐私及安全方面存在的最新挑战，给出比特币和区块链技术在安全和隐私方面的开放性挑战和未来的研究方向。

5G安全

面对5G网络的发展趋势，尤其是5G新业务、新架构、新技术，都会对用户安全和用户隐私保护提出新的挑战。5G安全机制除了要满足基本通信安全，还需要为不同业务场景提供差异化安全服务，能够适应多种网络接入方式及新型网络架构，保护用户隐私，并支持提供开放的安全能力。

中国电子科技集团公司首席科学家曾浩洋将以“第五代移动通信系统安全概览”为主题从新的应用场景和新的网络架构两方面分析5G面临的安全挑战及其安全需求，介绍目前5G安全研究主要进展，包括安全参考模型、基于SBA的安全架构以及接入认证、网络安全、安全管理、隐私保护等主要安全防护机制，简述5G安全相关标准化组织及标准推进情况，最后从终端安全、安全行业专网和安全服务等方面介绍5G应用中的安全考虑。

中国信息通信研究院泰尔终端实验室信息安全部副主任袁琦将在大会中解读“5G终端安全技术发展趋势”，分析5G终端安全的复杂性以及其将面临的安全威胁。

AI与网络安全

随着人工智能被应用于各个垂直领域，网络安全面临新的挑战，也为人工智能的大展身手带来了重要的契机。

腾讯高级安全研究员罗元海认为安卓病毒在当下的传播态势正在加剧传统对抗方式的挑战，而由于传统对抗方式的运行机制，导致其在当下病毒对抗中陷入困局。AI技术成为破局关键，其具备的实时响应、抗免杀等技术特点，将成为下一代反病毒引擎的对抗核心能力。

百度AI安全技术总监聂科峰将讲述“AIoT时代的安全”，现场解析AIoT安全现阶段的生态格局、未来的趋势、技术上的突破与难点。

北京安赛创想科技有限公司资深战略顾问谢超首将以“以未知对未知：智能安全的自我进化”展开演讲。“以未知对未知”是由安赛针对新时代网络攻防的特性首次提出，认为基于人类免疫系统理念构建的网络空间安全防御体系，利用人工智能算法在生成对抗网络中具备自主进化迭代的优势，通过不断学习每个网络、设备、用户的终生模式和关联分析，自主识别、拦截异常攻击，与受保护网络空间其他系统相互协调，共同维持网络空间内部环境稳定、健康、可控、安全与运行平衡。

苏州锦佰安信息技术有限公司创始人兼CEO冯继强（风宁）专注于AI安全-身份认证领域，为众多的政府、金融机构等企事业单位提供身份识别综合解决方案。现场将针对“AI领域，对抗欺骗与安全防御”展开讲述。

工控智能终端安全

我国工控领域的安全可靠性问题突出，工控系统的复杂化、IT化和通用化加剧了系统的安全隐患，通用开发标准与互联网技术的广泛使用，使针对工业控制系统（ICS）的病毒、木马等攻击行为大幅度增长，结果导致整体控制系统的故障，甚至恶性安全事故，对人员、设备和环境造成严重的后果。

水利部机电研究所工控网络安全测评中心副主任张志华主要从事水利工控网络安全检测、风险评估、培训、解决方案的研究等。将以“水利工程工业控制系统网络安全防护策略”为主题，解读水利工程工业系统网络安全政策，水利工程工业系统网络安全现状，水利工程工业系统网络安全防护策略（风险评估、解决方案）等。

公安部第三研究所助理研究员、博士后唐迪主要从事车载信息安全、个人信息保护、大数据安全等方面的基础科研、安全技术、测评方法及标准等方面的研究工作，承担和参与编制了多个国家和行业标准。将针对车联网网络安全的威胁和需求，梳理网络威胁模型和攻击行为，介绍国内外标准规划和标准建设概况，车载信息安全功能设计方向、车载信息安全测评方法、流程和标准实践。

公安部第一研究所检测中心物联网产品检测部副主任浮欣负责物联网及安防电子产品信息安全检测工作，是多类型智能和安防产品信息安全国家标准与公共安全行业标准的牵头起草人。浮欣将以“安防及智能设备信息安全检测”为主题介绍公安部安全与警用电子产品检测中心简介、物联网中广泛使用的安防及智能家居产品与设备技术特点，回顾国内外物联网安全主要事件、安防视频监控设备信息安全检测情况、智能门锁信息安全检测情况，并将对相关技术标准研究现状、检测技术研究方向等作出解读。

国家计算机病毒应急处理中心研发部负责人、计算机病毒防治技术国家工程实验室技术委员会委员杜振华高级工程师参与多项国家863计划课题、国家发改委信息安全专项、创新能力建设专项以及信息安全国家标准和行业标准项目，拥有丰富的病毒防治产品和系统测评、病毒防治技术研究以及应急事件处置等相关工作经验。他将结合《病毒防治产品安全技术要求和测试评价方法》国家标准的起草过程来分享标准化工作中的实践经验以及对今后病毒防治产品标准化思路的思考。

此外，还包括个人信息保护、大数据网络安全等级保护、云和大数据安全、黑客攻防等热门话题和技术将在NSC 2018进行分享与讨论。