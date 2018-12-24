 Synaptics：你的指纹一样可以“出卖”你

很多人可能都喜欢看谍战题材的影视剧，在谍战片里有一个最常见的镜头，就是利用一种技术手段进行电话窃听，这个情节我们再熟悉不过了，但我们似乎没有人把它和指纹识别联系起来，其实对指纹信息的窃取就像窃听电话一样普遍和轻松。

至顶网安全频道 12月24日 北京报道：很多人可能都喜欢看谍战题材的影视剧，在谍战片里有一个最常见的镜头，就是利用一种技术手段进行电话窃听，这个情节我们再熟悉不过了，但我们似乎没有人把它和指纹识别联系起来，其实对指纹信息的窃取就像窃听电话一样普遍和轻松，当你开始刷指纹的时候，在不知不觉中指纹信息就可能被窃取，而且不会像电话窃听那样留下任何蛛丝马迹。

以往，进行身份验证和安全的电子交易曾经是简单的密码和用户识别号码的主要工作，但这些方法都不可避免的存在被盗用的风险。相较于其他不够安全的验证方式，指纹识别提供了一种更加便捷可靠的选择，可将用户的生物特征来代替密码或用户识别码。目前，指纹识别在生物识别技术中是应用最为广泛的一种技术，尤其是在PC端和移动端已经成为标配，而在广泛的应用场景中，其安全性同样在不断接受着各种挑战。可以说，指纹识别的应用在给我们带来极大便利的同时，也带来了极大的安全隐患。

假指纹的威胁

最初，我们的PC端还没有应用指纹识别技术的时候，都会用密码进行加密，其中绝大部分密码会采用“123456”这种非常简单的形式，所以很容易会被破解。随后PC端开始采用更为便捷的指纹识别技术进行登录验证，但随之出现的假指纹给这种便捷蒙上了一层阴影。

常见的假指纹

其实，假指纹的出现基本是伴随着指纹识别技术的大范围应用而问世的，目前，假指纹主要有两种形式，一种是实体的方式，通过把物理指纹印在导电的材质上来实现；还有一种是虚拟的方式，通过数据传输来窃取指纹信息，然后直接进入主机盗取信息。这两种方式都是通过模拟合法用户的真实指纹信息通过身份验证的，而且这种信息一旦泄露几乎会造成永久性的威胁，因为我们的指纹是不会改变的。

如何辨别假指纹

Synaptics企业副总裁Godfrey Cheng

那么，我们要如何保护我们的指纹信息不被暗中窃取呢？首先，我们要能够识别出这些假指纹，Synaptics企业副总裁Godfrey Cheng表示“对于假指纹的识别我们是通过演算识别法来实现，这种算法能够识别真指纹与假指纹的差异，然后会在芯片中融入具备这种算法的特殊软件，从而对假指纹进行识别与过滤。这种算法可以让假指纹被接受的几率只有十万分之一，这就带来了非常高的安全性。同时其还能对新材质的假指纹进行侦测，并反馈给芯片进行存储和识别，以提高对新威胁的防护能力。”

而要提高对假指纹的识别率，还需要扩大指纹可以辨识区域的面积，Godfrey表示，“目前手机上所用的指纹识别区域的面积为4×4mm，而我们的识别面积是7.2×6 mm，为什么要加大这个识别区域的面积，因为越大的可识别区域，就意味着越高的识别准确率，也就越难被假指纹所破解。目前，我们最新推出的FS7600这款产品，其指纹芯片识别区域是市场中其他产品的2.75倍，同时也融入了更多的精确算法在内。”

另外，Godfrey还强调，“防止指纹被盗所导致的信息泄露目前最有效的方法就是进行加密，需要对每一段传输内容进行加密保护。而基于SentryPiont技术可以对指纹信息提供多种安全能力，包括加密、传感器匹配架构、反诈骗等技术，首先指纹信息无法被破解，其次即使所传输的内容被截获，由于经过加密也无法破解，目前银行系统中都会采用这种双重加密的方式。”

保障安全性与易用性

据悉，Synaptics（新突思电子科技）是一家长期致力于人机界面领域变革的领导企业，其员工中的70%来自研发人员，并凭借多年研发经验，推出包括触控、显示和生物特征识别在内的众多专利产品。Synaptics旨在将易用性、多功能性和美观性进行结合，使产品能够为用户带来更加高效、安全和令人愉悦的数字生活体验。

而在指纹识别领域，无论是in-display指纹传感技术还是传统的按钮识别，Synaptics凭借Clear ID光学传感器和Natural ID电容式解决方案一直保持着市场领先地位，而这两种解决方案都将生物特征识别技术和高级加密技术集成在一系列指纹识别传感器上，使应用具备高度安全性、易用性以及成本效益。其中，Synaptics Natural ID生物特征识别传感器更为现有和新型指纹验证工作设定了标准，使得安全性与易用性得到了充分体现。

主动降噪与高续航兼备的数字音频体系

除了在指纹识别技术中取得的巨大成功，Synaptics还在耳机降噪技术方面取得了重大突破。无论你是在嘈杂的办公环境中，还是在沙发上放松的听着莫扎特的音乐，Synaptics的头戴式耳机和耳戴式设备都将带给你一种高保真的音频和主动降噪的体验与功能。

Synaptics产品线管理高级总监Mohamad EI-Hage

Synaptics产品线管理高级总监Mohamad EI-Hage透露，“自2017年收购科胜讯公司，我们正式进入到数字音频市场，同时也包括智慧家电等领域。目前，我们是唯一被谷歌认证的数字音频产品提供商，并具有一项主动降噪的专利技术，可以在非常嘈杂的环境中，根据环境频率特征对噪声进行过滤。”

Mohamad强调称，“这种主动降噪技术不是只适用于单一的场景环境，而是适用于各种不同嘈杂的环境之中，包括飞机场、咖啡厅、办公室、商业街等多种环境都可以做到主动降噪，原因就在于耳机中集成的主动降噪芯片可以根据不同环境中噪声源的音频特征进行识别与处理，比如对飞机起飞时产生的高频声音或咖啡店和办公室的低频声音进行主动识别并降噪，这种识别完全由芯片自主去完成，无需人为操作，因此我们才能根据不同环境的噪声条件来做主动的抗噪处理。”

值得一提的是，这种主动降噪还可以实现双向性，Mohamad表示，“我们可以把麦克风做到耳机上面，并通过耳道来收取声音，这样即使你在非常嘈杂的环境中通过耳机与对方通话，对方所听到的声音也不会出现嘈杂的背景声音，原因就在于利用耳道收集声音的方式可以非常有效的区分出主声源与噪声源，并进行抗噪处理。这也是我们的一项最新的技术。”

除此之外，Mohamad还特别强调，“通常我们在做主动降噪时，难免会对原有音质产生一些影响，但Synaptics在这方面做了很多优化，通过平衡原有音质部分，在降低背景噪音的同时最大限度的保留了原有声音的品质。同时，当所戴耳机位置发生改变时，耳机发声的位置也会随之自动进行调整，也就是说当我们头戴耳机走在路上时，由于各种原因所导致的耳机位置的变化，以及所经过不同环境中噪声的变化，主动抗噪技术都能够自动去识别感知并做出对应的调整，所以我们做到了对姿势、位置、环境的多重考虑。”

另据Mohamad介绍，经过10年的研发与创新，Synaptics目前拥有多层级的耳机产品线，支持一系列广泛的音频编解码器解决方案，可以满足多种耳机应用的需求，包括USB-C耳机、先进的无线与3D游戏耳机以及更紧凑的通用通信（UC）办公耳机。并拥有一系列低功耗、高解析力多核硬件编解码器和音频软件技术，能够实现更好的创新和差异化，并帮助用户开发高性能耳机、头戴式耳机、耳戴式设备和音频配件。

最后，Mohamad还指出，“Synaptics对耳机做了最大化的电力优化，使得耳机比以前增加了40%的播放时间，这种续航力的大幅提升源于我们对设备总体功率的严格控制与优化。”