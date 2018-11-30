启明星辰网络空间安全学院出席教育部产学合作协同育人项目第五次对接会

近日，作为网络信息安全行业的领军企业，启明星辰应邀参加本次教育部产学合作协同育人项目第五次对接会，并参加圆桌论坛与主题演讲，同参会人士就信息安全人才培养问题进行深入交流与探讨。

“网络空间的竞争，归根结底是人才竞争”，但我国在网络安全人才方面仍然存在总量不够、能力不足、评价手段有限等问题，因此，急需构建完善的网络安全人才培养体系，推进产学合作协同育人项目的发展。近日，作为网络信息安全行业的领军企业，启明星辰应邀参加本次教育部产学合作协同育人项目第五次对接会，并参加圆桌论坛与主题演讲，同参会人士就信息安全人才培养问题进行深入交流与探讨。

产学协同推进教育与产业发展

本次大会旨在深化产教融合、校企合作、协同育人，加快推进新工科建设和发展，推动高校人才培养与产业发展紧密结合，超过600家高校，逾2000名院系领导出席大会。

启明星辰网络空间安全学院副院长张镇应邀出席“产学协同推进教育与产业发展”圆桌论坛，同与会专家进行了高峰对话。他提出：构建完善的信息安全人才培养体系是未来信息安全人才培养的必然趋势，启明星辰网络空间安全学院将长期致力于信息安全教育培训，充分利用自身行业积累，构建信息安全校企合作方案与信息安全八大课程体系，为产学合作协同育人项目贡献力量。

产学协同共建信息安全人才培养体系

启明星辰网络空间安全学院副院长张镇在《产学协同共建信息安全人才培养体系》的主题演讲中，全面分析我国网络空间安全人才培养战略及网络安全人才现状，梳理行业安全岗位需求，提出构建完善的网络安全人才培养体系，阐述了如何切实做好产学合作协同育人项目，加强与高校的合作，推进信息安全人才培养工作等内容

此外，张镇就产学合作协同育人项目上提出：启明星辰网络空间安全学院将主要针对网络信息安全、计算机、软件工程、信息管理、电子信息工程、自动化、云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能、工控、区块链技术、电子政务、电子商务、关键基础信息系统等相关专业的安全方向，在产学协同新工科建设、教学内容和课程体系改革、实践条件和实践基地建设、创新创业教育改革四大方向上提供资源，进行项目招募，与高校进行深入合作，共同推进信息安全人才建设。

网络安全行业的特殊性决定了网络安全人才培养的重要地位，启明星辰成立后始终致力于人才培养体系搭建的思考及探索，是国内最早的安全培训机构之一，并于2017年成立了网络空间安全学院。发展至今，已为政府、行业、企业输送了大量的实战型网络安全人才，大大提高了网安人才的实际业务能力，满足了用户业务安全需求。