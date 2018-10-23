与铜牛信息签约战略合作伙伴 保思安将全球知名安全接入方案带入中国

10月23日，“安全接入 保驾未来”2018保思安媒体见面会暨品牌签约仪式在北京金茂威斯汀大饭店隆重举行，保思安（Pulse Secure）全球CEO Sudhakar Ramakrishna先生和铜牛信息董事兼CEO高鸿波先生作为合作双方代表出席会议，并在会上正式签约。

10月23日，“安全接入 保驾未来”2018保思安媒体见面会暨品牌签约仪式在北京金茂威斯汀大饭店隆重举行，保思安（Pulse Secure）全球CEO Sudhakar Ramakrishna先生和铜牛信息董事兼CEO高鸿波先生作为合作双方代表出席会议，并在会上正式签约。保思安亚太区总裁Joe Signorelli，保思安全球解决方案总监方原、保思安中国区销售总监秦钺与来自全国各地的多家媒体及嘉宾，共同见证这一具有纪念意义的时刻。

作为一家安全接入解决方案提供商，保思安在全球范围内率先提出安全接入概念。长期以来，保思安致力于为用户提供基于人员、物联网、设备、云服务等完整的安全接入解决方案。凭借出色的产品和技术，保思安已为世界企业500强中80%的客户提供服务，来自于金融、医疗、能源，政府、教育、制造、服务等各个领域的3万多家企业使用保思安的产品和服务，客户端数量近2000万。

Sudhakar Ramakrishna发表主题演讲

众所周知，安全接入是云和大数据的基础。安全接入在欧美市场发展相对比较成熟，而在时下的中国，随着企业运营环境和需求变化，以及物联网、人工智能、移动和云等应用，如何在混合IT环境中保证接入安全，为企业生产力提供安全保障，是众多中国企业所关注的问题。保思安帮助企业在混合IT环境中实现安全接入，对企业访问途径进行整合，无论应用程序位于数据中心还是云端，企业用户均可随时随地使用任何设备进行安全访问。通过基于角色的访问控制策划和灵活的与第三方安全生态系统的联动，可以统一管理用户权限并进行访问控制，显着帮助企业降低安全风险，做到防范于未然。

Sudhakar Ramakrishna介绍保思安安全接入解决方案

活动现场，保思安全球CEO Sudhakar Ramakrishna先生不无风趣地表示：保思安对于中国用户而言其实并不陌生。早在2004年，瞻博网络 (Juniper)开发出一款非常具有前瞻技术的SA系列SSL VPN产品；2014年Juniper VPN及NAC产品线独立，保思安品牌自此诞生。此后保思安在应用安全市场上有一系列大举措：2015年发布了极具市场竞争力的Pulse One产品、Pulse Secure全新硬件及新一代基于“云”的全新安全方案；2017年发布了Pulse Access Suite解决方案，并收购博科通讯（Brocade）旗下的vADC业务，正式进军vADC领域。

铜牛信息董事兼CEO高鸿波发表主题演讲

铜牛信息董事兼CEO高鸿波先生在主题演讲中表示：只有当企业不再为网络安全接入而担心，业务自然将变得更高效。当前，越来越多的中国企业正在走向世界，开始关注起海外合规经营以及如何规避各种制度风险。2018年5月25日，《欧盟通用数据保护规范(GDPR)》正式开始实施，保思安不仅能够帮助企业满足GDPR规范，更能提供专业服务助力中国企业走向世界。我国《网络安全法》也已于2017年6月1日正式施行，在强调对关键信息基础设施的重点保护的同时，明确要求关键基础设施运营商要在等级保护制度的基础上施行重点保护。2018年6月28日公安部发布《网络安全等级保护条例(征求意见稿)》，等级保护正式进入2.0时代。等保2.0在调整通用安全要求的基础上，扩展了云计算、移动互联、物联网以及工业控制安全要求，对混合IT安全环境提出了新的要求。保思安的安全接入方案能够帮助企业在数据中心、移动互联、云计算、物联网等混合IT环境中实现统一安全接入，对企业应用访问途径进行整合，保障企业安全风险，协助企业满足网络安全法相关条款及等级保护合规相关要求。

保思安亚太区总裁Joe Signorelli和保思安中国区销售总监秦钺上台发言

保思安是全球安全接入解决方案的领导者，铜牛信息是目前国内私有云和数据中心方面的领头羊，此次保思安与铜牛信息正式签约并达成战略合作伙伴关系，可谓是互联网安全领域的强强联合，此后铜牛信息将成为保思安安全接入在国内的重要代理和运营商。双方负责人表示：“我们期望通过双方的战略合作，把业内先进的安全接入方案技术提供给国内的政企客户，携手并进、合作共赢，为中国网络安全带来更坚实的保障。”

签约仪式