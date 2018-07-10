消除企业上云顾虑——第十届中国云计算大会云计算大数据安全论坛即将召开

，第十届中国云计算大会期间，云计算与大数据安全论坛也将在2018年7月25日同步举办，论坛邀请学界泰斗、一线专家、云计算典型用户等业界专家分享交流云计算及大数据安全最新技术、解决方案及经验，应对数字化新形势下的安全挑战。

全球云计算发展迅速，远远超过整个IT行业的支出。根据IDC的报告，2017年公有云的支出为1072亿美元，2013-2017年平均复合增速达到23.5%。IDC认为公有云服务的支出将会驱动17%的IT支出增长。

云计算十年，其发展仍然如火如荼。伴随着云计算在中国的发展，中国云计算大会也迎来了自己的第十届。这10年正是中国云计算产业蓬勃发展的10年。10年来，云计算技术逐步地融入工业、交通、金融、医疗、生活服务、教育等众多行业领域，广泛地服务于实体经济，成为众多企业数字转型的核心关键技术。

不过随着云计算、大数据技术的深入应用，安全问题始终是悬在数字化技术应用之上的达摩克斯之剑。

这些安全风险存在于多方面，例如针对性攻击、人为错误、应用程序漏洞或安全措施不佳，将极大可能导致客户数据的泄露。攻击者还可能伪装成合法用户、运营人员或开发人员以读取、修改和删除数据。此外在越来越热的混合云或跨云方面，尽管它们在速度、可扩展性及灵活性方面具有许多优势，但也带来了诸多挑战，用户关心多云环境是否能够提供一致的安全性、保护应用免受各种威胁，并且能否深入全面了解应用运行状况。

随着数据泄露事件增多，对于安全解决方案和策略能否保护企业处理和拥有的不断增长的海量个人数据，人们越来越没有信心。同时，由于所有环境中的应用都有可能受到攻击，企业也开始质疑保护公有云或跨云环境中应用的能力。

另外，由云衍生的大数据安全方面，一方面企业认识到大数据的收集、挖掘和分析开始支撑企业的业务运转、营销策略乃至战略方向，数据成为企业愈加珍视的宝贵资产。但另一方面在数据使用过程中，由于安全技术缺乏或安全管理能力不足暴露了很多安全问题，包括地下数据黑灰产，以及共享过程中侵犯用户个人信息安全、数据滥用等问题频现。

十九大报告提出，推动构建人类命运共同体，并指出网络安全是人类面临的许多共同挑战之一。在政策层面，随着《网络安全法》的实施，以及相关配套法规的立法进程，安全问题被提高至前所未有的高度。

在此机遇和环境下，产业链各方也正在积极协作致力于消除云计算、大数据等技术应用中面临的安全障碍。为此，在中国电子学会主办，至顶网承办的以“聚力云上生态 赋能实体经济”为主题的第十届中国云计算大会期间，云计算与大数据安全论坛也将在2018年7月25日同步举办，论坛邀请学界泰斗、一线专家、云计算典型用户等业界专家分享交流云计算及大数据安全最新技术、解决方案及经验，应对数字化新形势下的安全挑战，敬请期待！

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