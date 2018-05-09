观脉科技AgotoZ与Conversant携手开启东南亚数字化产业的新时代 

AgotoZ(观脉科技)与东南亚CDN行业的领军企业Conversant Solutions Pte. Ltd.宣布达成战略合作，共同推进网络加速技术及应用的落地，以优势互补、资源共享为牵引，谋求共赢，积极助力网络加速技术的良性发展及产业创新。

至顶网安全频道 05月09日 综合消息： AgotoZ(观脉科技)与东南亚CDN行业的领军企业Conversant Solutions Pte. Ltd.（以下简称Conversant）宣布达成战略合作，共同推进网络加速技术及应用的落地，以优势互补、资源共享为牵引，谋求共赢，积极助力网络加速技术的良性发展及产业创新。

伴随着互联网应用和高度数字化信息普及与云应用时代到来，网络接入带宽和骨干容量的不断提升，企业、终端以及数据中心等实体进行移动互联需求的不断提高，带来了传统广域网市场的变革，SD-WAN技术作为这种变革的代表，通过利用虚拟化技术，应用级的策略和overlay网络等网络技术的开发，提供了一种简单高效的广域网实现方式，成为了全球通信行业争相学习和不断尝试创新应用的技术领域。

互联网已经成为企业网络固有的一部分，网络的弹性服务也将成为企业混合IT架构的最核心的智能服务，所以对网络进行优化及加速势在必行。随着网络接入技术和接入需求的进一步提高，通信行业对广域网部署领域也势必有更高的标准。AgotoZ提供特定的TCP网络加速技术及产品，有效的提升各种网络情况下的访问质量。AgotoZ ALLWAN 可以为更多专业的互联网公司及物联网公司提供API接口，做到真正的可编程的 SD-WAN 网络，同时为每个企业都提供全球虚拟私有网络，各自独立，安全加密，无论是云，IDC，企业总部及分支，移动终端实现及时开通的无差别交付。

观脉科技CEO李铮表示：“非常荣幸能与东南亚CDN行业的领军企业—Conversant合作。我们的全方位、极致体验的TCP应用加速、SD-WAN、互联网安全防护等解决方案可以为东南亚地区通信行业起到推动性作用。对此，我们充满信心。”

Conversant CEO, 张光威表示：”在针对数字媒体支持解决方案的平台上，Conversant已奠定了领先的地位。我们期待与观脉科技的合作，并确信通过双方的密切合作，将能够进一步推进整个东南亚地区网络加速技术生态发展，进而影响整个行业的生态，让更多企业认识并使用网络加速技术及SD-WAN技术创造价值。”

观脉科技和Conversant就网络加速技术、SD-WAN的应用研究共同达成战略合作协议，力将深度推进技术为本、场景应用、行业发展为主轴的资源互补型探索。



