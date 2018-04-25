飞搜科技为中国电信天翼安全中心保驾护航

北京飞搜科技不良信息监管云平台，为电信集团天翼安全平台服务包括：色情检测、暴恐检测和涉政内容监管三部分，极大的提高了内容监管的效率和识别准确率，减少人工审核压力。

4月22日，首届数字中国建设峰会在福州海峡国际会展中心隆重开幕，峰会主题为 “以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”。据了解，中国电信作为国有特大型通信骨干企业和社会信息化建设的主力军，近些年来在推进社会信息基础设施建设，打造信息化应用，助力数字中国发展等方面成绩斐然。

打造未来城市，中国电信提出建设以“一网、一云、一平台”为核心的智能信息化基础设施，以“聚数生智”的能力提供“无所不在”的惠民服务，为政府提供“精准精细”的城市治理。中国电信将打造一个“三融合聚数生智”的城市智慧管理平台。在城市安全承载云的基础上，全面融合数据、能力和应用，通过人工智能、大数据分析等能力，为城市提供更加全面、精准、高效的管理、应用和服务。

北京飞搜科技(http://www.faceall.cn/)不良信息监管云平台，为电信集团天翼安全平台服务包括：色情检测、暴恐检测和涉政内容监管三部分，极大的提高了内容监管的效率和识别准确率，减少人工审核压力。在2018年4月22~4月24数字中国展会期间，电信网站内容安全监管效果良好，受到各级领导和参展观众的一致认可。

北京飞搜科技(faceall.cn)成立于2015年5月，公司专注于人工智能，计算机视觉和深度学习的研发，并把研究成果应用到城市运营中，让城市更加安全，交通更加高效，生产更加智能、购物更加方便。公司力争在2020年底成为国内领先的智慧城市解决方案提供商。

作为全球领先的深度学习技术提供商，飞搜科技是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市软件企业。公司已经申请了近50件发明专利，50件商标，获得20项软件著作权和多项行业认证的标准。公司的核心团队来自诺基亚、法国电信、富士通、微软、英特尔等世界500强企业，具有海外的工作经历和国际视野，以及多年的管理、开发和服务经验。北京飞搜科技(faceall.cn)不但提供智慧城市解决方案，还通过阿里云，华为云，amazon平台, 为企业与个人提供人脸/图像识别的SAAS服务; 离线SDK技术授权服务等。公司已经服务了200多家客户，包括中国移动、中国联通、中国电信、华为、台湾广达等国内客户，以及土耳其、科威特、新加坡、捷克、法国等多个国家的企业客户，为他们提供视频监控、智能鉴黄、人脸识别、图片识别、无人驾驶，线上购物支付、机器人等技术支持。