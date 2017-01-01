新加坡电信、SoftBank、Etisalat和Telefonica四家电信运营商组建全球网络安全联盟

新加坡电信（Singtel）、SoftBank（日本软银集团）、Etisalat（阿联酋电信）和Telefonica（西班牙电信）日前组建了一个网络安全联盟，旨在交换与威胁相关的数据及利用彼此的资源支持全球客户。

至顶网安全频道 04月13日 国际消息： 新加坡电信（Singtel）、SoftBank（日本软银集团）、Etisalat（阿联酋电信）和Telefonica（西班牙电信）日前组建了一个网络安全联盟，旨在交换与威胁相关的数据及利用彼此的资源支持全球客户。

该联盟名为全球电信商安全联盟（Global Telco Security Alliance），主要是提供一个托管安全服务平台，共同支持亚太、欧洲、中东和美洲60个国家超过12亿的用户。

四家电信运营商目前运营22个安全运营中心（SOC），雇佣了6000多名网络安全专业人员。

新联盟将负责合作伙伴之间的网络威胁相关数据共享及利用各家的地理专长和影响力和支持商业客户的能力。四家合作伙伴在一份联合声明中表示，联盟的全球覆盖面令联盟可以为彼此处于不同位置的客户提供全天候服务，以利更好地应对潜在的威胁。

四家电信商提到，联盟有能力建立规模经济和创造运营协同效益，可为客户提供成本收益。此外，四家合作伙伴将共同制定一项技术路线图，路线图的重点放在物联网网络安全应用以及整合预测分析和机器学习上。

联盟拟就投资SOC、网络安全平台和初创企业等方面的商机开展合作。

新加坡电信全球网络安全公司首席执行官Art Wong表示，“目前网络威胁的频率、规模和复杂程度不断上升，我们需要能迅速协调及在全球做出响应，以保护跨国界运营的企业。

Wong表示，“联盟的资源以及合作伙伴的资源将为保护我们的全球客户提供强大的网络安全平台。”

SoftBank的云和网络安全主管Andrew Schwabecher也表示，黑客已建立了高度体制化的及结构化的社区，他们可在社区合作发起攻击。

Schwabecher表示，“现在，全球最大的运营商网络建立了全球联盟，可以加强我们抵御这些攻击的防御能力。”



