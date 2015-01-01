青藤云安全CEO张福：既然热爱安全，那就用尽一生的时间做到极致

张福在安全攻防领域已有超过15年的实践经验，他最为人熟知的身份是自适应云安全技术服务提供商——青藤云安全CEO，以及曾先后在国内多家知名互联网企业如九城、51.com、盛大、昆仑万维担任技术和业务安全的负责人。

从恶名昭着的“WannaCry”勒索病毒，到阴魂不散的“暗云Ⅲ”，再到席卷全球140个金融机构的“匿名者(Anonymous)”。在网络安全事故频发，网络安全攻击“常态化”的当下，如何保护网络安全成为了大众关注的焦点。

2017年，全球有高达86%的公司曾经历至少一次以上的网络攻击，企业网络资源遭窃风险首度超越有形资产，日益频繁复杂的网络攻击已成为企业损失的主要原因之一。

然而，由于安全人才稀缺，传统安全产品也很难符合互联网企业的需求，市场更渴望领先的安全解决方案来有效地抵御网络攻击。近日，自适应云安全技术服务提供商青藤云安全获得B轮2亿元人民币融资，再次创下安全行业单笔融资新高。此次科技云报道专访青藤云安全创始人兼CEO张福，讲述了这位技术大牛眼中的安全理念以及他创业的初心。

青藤云安全创始人兼CEO 张福

十年一梦，从黑客到安全专家的转身

张福在安全攻防领域已有超过15年的实践经验，他最为人熟知的身份是自适应云安全技术服务提供商——青藤云安全CEO，以及曾先后在国内多家知名互联网企业如九城、51.com、盛大、昆仑万维担任技术和业务安全的负责人。

然而十几年前，令张福声名鹊起的领域却是黑客圈。大学期间，互联网刚刚开始普及，张福迷上了和自己专业毫无关系的黑客技术。黑客攻击技术带来无所不能的感觉，令张福很有成就感，当时他就立志要做全球最顶尖的黑客。

“当时只会入侵技巧是被人看不起的，因此在学校期间我自己学编程语言，学操作系统原理，学逆向分析和漏洞挖掘，当时看这么厚的技术的书”，张福拿手比了一下，和一本字典差不多厚度，“在我看来像看小说一样，上厕所的时候也拿一本看，很快乐。那时候我一个月的生活费大概300多块钱，省吃俭用买书，后来搬家的时候丢了一大袋书，剩下的书垒起来还有三米多高。”

为了把自己变成一个真正技术很强而不是浮于表面技巧的黑客，张福为此花了很多的精力。当时整个中国深入研究黑客技术的人也就几百人，那个时候黑客圈的前辈，如UCloud创始人Benjerry(季昕华)、瀚海源联合创始人flashsky、安全焦点发起人xundi，如今都成为云计算、网络安全领域颇有影响力的人。

到了大学毕业时，张福在国内黑客圈的名气，让国内多家知名安全企业都向张福伸出了橄榄枝，甚至国家相关部门也向张福开出了丰厚的条件。

出人意料的是，张福一概拒绝了这些令人艳羡的工作机会。张福当时的想法是，做事情就要做到最好，如果做不到就不去了。“想在安全领域做到顶尖水平，需要很多资源的支持，但是要得到这些资源的支持，你可能一辈子就得干这个。我既追求技术的极致，又特别热爱自由，当时最大痛苦的是如果我去了，我大概能想出来，我每年在干什么，过了五年、十年会怎么样。我还是想自由不羁地追寻自己想要的未来。”

就这样，张福毕业时选择了火遍全球的游戏公司——魔兽世界的代理商九城，从此开启了游戏行业十年技术和安全的职业生涯。

在九城工作时，毕业未满一年的张福创造了一套方法，用来分析游戏的安全问题。对于上亿级的游戏项目来说，这样的评估能够帮公司避免很大的风险，也容易在谈判时取得优势，张福的工作内容价值非常之高。

在随后的职业生涯中，张福都负责着公司最重要的战略业务线的技术支撑。“我在盛大的时候负责永恒之塔项目技术相关的所有东西，这个项目决定了盛大游戏能不能在纳斯达克独立上市，是整个盛大游戏四年以来最重要的一个项目。”

张福的职业生涯顺利得让人羡慕又嫉妒，从黑客到安全专家的转身张福从毕业起工资就比同行要高，每次跳槽薪水都翻着倍地涨，还有各大企业竞相争夺。张福觉得职场的顺风顺水，最大的原因取决于自己大学期间对技术的极致追求。

梦醒时分，放弃千万薪酬卖房创业

2014年，对于张福来说是转折的一年。这一年，张福的父亲突然去世，这位原本身体非常健康、体检没有任何毛病的退伍军人，因主动脉血管瘤破裂，走得毫无征兆。

这件事对张福的冲击特别大：“第一个感觉是很恐惧，觉得人生非常无常，然后恐惧完之后，我的第一个念头就在想，如果我哪天突然挂了，最后悔的事情是什么?”

那一刻，张福想到自己最后悔的事情，就是一直以来都有创业的想法，但是没有创业的勇气。“我很早就有创业的想法了，但职业发展太顺利了，每天都在行军打仗，都有新的事情要做，一方面忙的没法思考，另一方面职位收入在拼命往上涨，然后又成家，又有小孩，这些事情使得我越来越难出来创业。”

当时，张福的薪水已有百万收入，而张福所在的公司昆仑万维离上市仅有4个月的时间，只要不离职，很快就会获得上千万的股票回报。然而，张福却毅然放弃了唾手可得的财务自由，卖掉了自己在上海的房子，转身投入了创业的洪流。“想干什么尽早去干，而且要全力以赴，不计代价去干，这样才能够无悔于自己的人生。”

在创业之前，张福曾对安全行业的未来有三个基本的判断：一是资本层面将迎来网络安全风口;二是国家对安全越来越重视，安全行业会迎来一个大的机遇;三是未来中国十年一定会出现营收过百亿的公司。

“创业不能等”，张福说，“如果机会来的时候，我们还没准备好，可能这个机会就错失了，所以大家立刻就要出来创业，而且每天都是拼命地干。”

创业初期，张福在小区里租了个一百多平米的房子，两个房间当会议室，一个房间当宿舍，最初创业的九个人挤在公司宿舍，每周只能回家一次看望家人。

那时候，张福的合伙人老唐的女儿刚出生一个月，老唐每周回去一天，看女儿就有很大的变化，还没回去多少次，感觉女儿就已经长大了。还有的成员为了创业离开武汉到北京来，一个月就回家一次，虽然父母催得厉害，但是为了创业一直没有时间生孩子。也有从外地到北京来创业的，最终与女朋友分隔两地分手了。

除了创业早期的“抛家弃子”，张福还规定大家每天早上六点半起来跑步，其中最苦的一名合伙人，每天晚上写代码到凌晨三四点，依然六点多起来跑步。张福说，一起创业的这帮人，都是比较有抱负而且付得起代价的人，大家就是这么一点点坚持过来的。

生死醉梦，做到极限才能无悔人生

当张福义无反顾投身创业之后，业界对这个新兴的初创企业充满了关注。所有人都在好奇，这个曾经的顶级黑客、炙手可热的互联网安全专家，会做出一个什么样的安全企业，他创造的安全产品又将为业界带来怎样的惊喜?

在埋头开发了三年之后，青藤云安全低调地推出了自己的首款产品，包含检测、分析和响应的一套青藤自适应安全体系。“自适应安全”是Gartner自2014年提出的前瞻性技术，2016-2018年，连续三年自适应安全都被认为是未来十大战略科技趋势之一。

基于对“自适应安全”理念的认同，青藤云安全成为国内首个遵循Gartner自适应安全框架落地的安全厂商，其研发的自适应安全平台有效解决传统安全专注防御的被动处境，为系统添加强大的实时监控和响应能力，帮助企业有效预测风险，精准感知威胁，提升响应效率，保障企业安全的最后一公里。

不同于传统的基于边界的安全防护产品，青藤云安全是在服务器这一侧保护企业的数字资产。在张福看来，无论设备终端如何改变，企业业务数据始终是通过服务器来处理的，黑客窃取数据产生的行为都在服务器上，因此保护服务器安全处在网络安全最核心的位置。

青藤云安全产品可以自适应各种基础设施和业务场景，动态跟随变化，并自动化处理绝大部分安全事件。青藤特有的行为模式学习功能，可以自动为业务构建细粒度的安全模型，智能分析内外异常行为，从而敏锐捕捉并阻止未知的黑客攻击。

2015年12月，青藤云安全完成A轮融资，以6000万元创下了安全行业单轮融资金额的最高记录。当时已有大量投资人想要加入投资，也有大公司想要收购青藤云安全，但是快速变现并不是张福创业的初衷。

“如果只是为了赚钱，何必一定要做安全?找一个赚钱的方向做，大家每个人分些钱，财务自由很容易。但是我们希望在有生之年干成一件非常有意义的事情，看看我们这群人的极限在哪里，也许我们可以创造出一些东西来，对社会有价值，同时也代表我们自己，它远比个人每年多赚点钱要有价值。”

张福想要探索的不仅是面向未来的网络安全技术，更是完全不同于传统安全领域的商业模式。他认为，传统厂商为客户带来的价值完全取决于厂商自身的水平，随着时间的推移，这种价值会逐渐流失，且价值也很难二次传递。

他想打造的青藤云安全则是一个引擎式的平台产品，具备强大的扩展能力，能够覆盖安全领域绝大部分的场景和问题。同时，客户针对某个安全问题所产生的解决方案，在这个平台上可以非常容易地传递给其他客户，所有的价值都是客户和青藤一起积累的。

张福解释道：“如果这个平台完成积累，就能够提供非常强大的安全能力，本质上是不断降低对人的要求。本来一个安全专家才能够做到的事情，一个刚毕业的人基于这套平台就能够轻松做到，平台的技术水平和解决方案也会形成事实上的行业标准。”

这个商业模式未来能否成功，张福并不确定，但是他坚信这种探索会启发整个行业。”如果众多的安全解决方案能够联结在一起，就能使每家企业获得安全的代价综合降低，其最终结果就是整个中国安全行业被改革，从而使得整个中国达到很高的安全水准，我觉得这是一个很重要的贡献。”

2017年5月，青藤云安全成为十年来第一家也是唯一一家入选Gartner全球安全市场指南的中国初创公司，与Symantec、McAfee等国际知名安全公司并列，正式进入Gartner世界代表公司名录。

2018年3月，青藤云安全获得由红杉资本中国领投，红点创投中国基金、真格基金、宽带资本CBC参投的B轮2亿元人民币融资，再次创下安全行业单笔融资新高。直播平台映客、斗鱼、传统金融领域光大银行，工银瑞信、互联网金融企业陆金所，91金融等多家知名互联网企业，都成为青藤云安全的客户。

这一轮融资，张福对于投资方的选择依然谨慎，为了保持企业的独立发展，他再次拒绝了一个大型金融集团提供的资本快速变现道路，选择了那些真正看好这个行业的投资人。

张福说，这一路上面临了很多诱惑，但是走到现在，也从来没有改变过创业的初衷。“对于我们来讲，个人财务的变现，其实没有那么大的意义。变现之后又能如何，最终还是要找一件有价值的事情，用尽一生剩下时间和精力，把这个事情做到一个制高点。既然安全是我们热爱的，这个机会这么好，为什么不老老实实一路走到底，这就是我们的想法。”

“有一种鸟是永远也关不住的，因为它的每片羽翼上都沾满了自由的光辉。”《肖申克的救赎》里的这句经典台词，或许代表了张福对于自由和极致的追求。无论青藤云安全能否成为当年张福所预测的百亿级的安全公司，其背后的极客精神都将照亮未来整个中国安全行业。