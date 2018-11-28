腾讯安全与青藤云安全联合发布“天眼云镜”主机安全产品

11月28日，腾讯安全与青藤云安全在北京召开发布会，宣布在云安全领域展开战略合作。以腾讯云提供的高效稳定、安全可控的云服务为基础，加码云安全建设，为行业客户提供“天眼云镜”企业私有数据中心主机安全解决方案。

至顶网安全频道 11月28日 综合消息：11月28日，腾讯安全与青藤云安全在北京召开发布会，宣布在云安全领域展开战略合作。以腾讯云提供的高效稳定、安全可控的云服务为基础，加码云安全建设，为行业客户提供“天眼云镜”企业私有数据中心主机安全解决方案。宽带资本合伙人刘唯、腾讯云副总裁黎巍、青藤云安全创始人兼CEO张福等出席本次发布会。

腾讯安全与青藤云安全战略合作成功签约

云计算、大数据等技术带来的数字革命正在重构经济发展的新常态。企业业务不断上云，以数据为载体的数字资产也逐渐成为企业的核心资产。与此同时，黑客们也对这些核心资产虎视眈眈。数据攻击和窃取的事件越发频繁，各类攻击手段也层出不穷。

面对日益严峻的网络安全形势，企业需要建立强大的安全防御体系以不断增强对恶意攻击的抵抗能力。而主机安全作为企业安全最后也是最重要的一道门，更需要不断增强对恶意入侵检测的速度和准确率。

对此，腾讯安全与青藤云安全展开战略合作，结合腾讯云安全稳定的技术能力、腾讯安全20年的安全能力积淀和青藤云在主机安全方面的专业经验，联合推出了“天眼云镜” 企业私有数据中心主机安全解决方案。

漏洞响应比拼的是速度，当新漏洞出现后，企业做一次应急响应在以前更多使用扫描器添加规则后进行漏洞扫描，较为低效。而现在基于天眼云镜的资产清点功能，将企业发现漏洞情报、确定资产影响范围的时间从一周缩短至10秒以内。

本次推出的天眼云镜产品，对企业私有数据中心提供入侵检测、风险发现、资产清点、基线检查等功能，帮助企业解决在主机层面面临的安全风险。

在发布会上，腾讯云副总裁黎巍表示，腾讯云始终秉持做“安全的云，让客户信任的云”。在“云管端”的安全闭环和七大安全实验室的技术支持与保障下，持续为云上客户打造更加主动积极的智慧安全防御体系。而腾讯云安全团队与青藤云安全团队在技术、资源、市场生态等多层面都高度契合，仅用3个月时间就完成了行业调研到解决方案落地的全过程。

在腾讯云上，每天发现木马文件3万个，漏洞风险35000个，拦截恶意IP 2万余个，通过这些安全风险的提醒和对恶意行为的拦截，大大的提升了云上用户主机的安全强度，减少了企业被黑客入侵的风险。

青藤云安全创始人兼CEO张福表示，青藤云安全专注于云上主机安全，这也是整个云安全最核心的部分。此次合作主要在私有云领域，为产品与需求高的大客户提供服务。青藤云的产品加上腾讯云核心技术，必将为腾讯云的私有云客户提供很大的安全价值。

在“天眼云镜”合作的基础上，腾讯安全和青藤云安全的战略部署还将放眼未来。双方基于企业业务的多样性和对不同行业痛点的理解，进一步深入合作，为各行业用户提供持续、稳定的安全监控、分析和快速响应能力。