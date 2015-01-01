青春正燃 第十届全国大学生信息安全竞赛创新实践能力赛线上赛圆满落幕

第十届全国大学生信息安全竞赛创新实践能力赛线上赛满落幕。经过24小时的你追我赶，最终中国科学院大学NeSEJunior战队势不可挡，以总分5148分的成绩荣登榜首！

7月10日早上8：00，由教育部高等学校信息安全专业教学指导委员会主办，西安电子科技大学、永信至诚、国卫信安等承办，百度安全中心、阿里安全应急响应中心、腾讯安全平台方舟计划、360企业安全集团赞助支持的第十届全国大学生信息安全竞赛创新实践能力赛线上赛满落幕。本次竞赛从6月15日报名启动，短短的24天共吸引全国236所高校、近1700余人报名参加，是现在国内规模最大、影响力最高、参与院校最多的大学生信息安全竞赛，被广大师生成为“国赛”。

7月9日早8：00正式开赛，瞬间i春秋竞赛平台就涌入了1400余人登录及答题，至比赛结束，总共1539人参与在线答题，超过150000人次观看比赛。百舸争流，奋楫者先。比赛现场，各战队剑拔弩张，火力全开。08时18分29秒，WHU_DAWN战队捷足先登率先拿下一血，TimeKeeper战队奋起直追，成功解开了第二个赛题。随后，战况愈演愈烈，参赛者解题势如破竹。

WHU_DAWN拿下一血

经过24小时的你追我赶，最终中国科学院大学NeSEJunior战队势不可挡，以总分5148分的成绩荣登榜首！来自的中国人民解放军信息工程大学的61d战队和来自浙江大学的phrack战队也分别斩获了本届全国大学生信息安全竞赛创新实践能力赛线上赛的第二名和第三名。

第十届全国大学生信息安全创新实践能力赛线上赛，线上赛前五十名的战队指导教师都能获得优秀指导教师奖，学生战队分别获得线上赛一二三等奖和优秀奖，一等奖3名，二等奖 5名，三等奖12名，优秀奖30名，高校参与战队在4支以上的高校联络人将获得优秀组织奖。

比赛结果页

本次竞赛的目的是通过”以赛代练,以练促学”的网络安全人才培养模式，为培养、选拔、推荐优秀信息安全专业人才创造条件，促进高等学校信息安全专业课程体系、教学内容和方法的改革，培养学生的创新意识与团队合作精神，普及信息安全知识，增强学生信息安全意识。

从去年开始，i春秋（www.ichunqiu.com）就成为“国赛”线上赛的独家平台支撑，竞赛模式为CTF（Capture The Flag）解题模式，题目覆盖系统安全、软件逆向、漏洞挖掘和利用、密码学原理及应用多种技能类型与多种应用场景。赛前，i春秋联合知道创宇、锦行科技、犇众信息（盘古）、腾讯安平等国内顶级的安全公司共同提供了赛题支持。

今年，全国大学生信息安全竞赛已经走过了十年，大赛见证了高校网络空间安全学科建设，伴随着信息安全爱好者成长，在大学生群体中有深厚的认知和影响，也让很多有专长的同学在竞赛中脱颖而出，实现了人生的“逆袭”。在今年香港回归20周年之际，首届港澳地区大专联校网络安全竞赛的诸多港澳高校也组队参加国赛，和大陆战队同台竞技，为捍卫祖国的网络空间安全磨砺自己的技艺。

作为国内最受大学生群体关注的网络安全竞赛，“国赛”得到了BAT和360等国内一线互联网公司的资助，同时还有来自i春秋SRC部落的30余家知名互联网企业的应急响应中心为比赛提供支持。网络安全在互联网公司的热度可见一斑。国际最知名的iOS越狱平台——盘古的创始人韩争光表示，能做出盘古出的两道移动安全题目的同学可以直接进入到盘古的面试环节——已经有越来越多的企业乐于在信息安全大赛中寻找好种子了。

因为影响力巨大，大赛裁判组也经历了巨大的压力和考验。在比赛过程中，裁判组通过技术手段判定有队伍作弊，裁判组当即给参赛选手电话核查解题思路，并最终认定作弊。证据坐实，当事人承认，看起来再简单明确的“判决”却导致了裁判组内部巨大的争议，最终，处于对当事学生学习及未来职业生涯的保护，裁判组选择了双倍扣除不当得分但不公开学校及姓名的处罚。“我们认为，这是以i春秋的价值观，可以支撑的公平与善良的一个平衡点。……会对自己手中的权力抱有足够的敬畏之心——就像我们希望你们对竞赛规则足够敬畏一样，同时，我们也会对舞弊者实施越来越严厉的惩处，以提高作弊的门槛。”事后，裁判组的公告中如是说。

今年7月，正值“网络空间安全”国家一级学科正式获批两周年，教育部高等学校信息安全专业教学指导委员会为贯彻实施国家安全战略、加快网络空间高层次人才的培养，全面展开了高校师生网络空间安全实战技能培养工作。赛后，教育部高等学校信息安全专业教学指导委员会秘书长封化民一行莅临永信至诚，高度赞扬了本次比赛的组织工作，同时对未来如何提高国赛的公平性、影响面提出了更多期待：“……让不同水平的选手和水平相似的人竞技，才能激发更多人的参与热情，让网络安全的知识和技术得到普及。”

作为国内最大的信息安全在线教育平台，i春秋始终扎根于网络安全人才培养工作。以“培育信息时代的安全感”为使命，通过独创性的技术，凝聚、精炼中国互联网安全十多年的实践经验和理论系统，独创了听课-实验-交流-竞赛的人才培养模式，为社会精准、高效的输送具备实战能力的网络安全人才。仅在过去2016年，i春秋就技术支持了22个省市自治区、162场信息安全竞赛，支撑起了几乎全国信息安全竞赛的半壁江山，覆盖从线下到线上、从职业选手至中小学生、从国内大赛到国际联赛、成绩丰硕，得到了客户、合作伙伴的认可。

未来，i春秋将继续深度探索网络安全人才培养模式，搭建更便捷的网络安全人才学习、成长的平台，加强与社会各大安全公司合作，为网络安全人才的成长提供新通途，努力为国家和企业输送更多网络安全人才。

竞赛前50名名单