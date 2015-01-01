“暗云”肆虐 途隆云成功抵御10小时900G海量攻击

上周，暗云风暴再掀高潮，6月7日 12:49分起至22:10分，途隆云再次遭到来自全国范围“肉鸡”的超大规模DDoS攻击。而在这场总流量900G,攻击时长达10个小时的对抗中，途隆云成功抵御DDoS流量攻击534次，累积防护攻击达63T。

2017年6月10日上午，腾讯电脑管家称已检测到“暗云Ⅲ”病毒大规模传播，感染用户达数百万且已被黑客远程控制变成“肉鸡”(僵尸电脑)向云服务提供商发起DDoS攻击。

在此次“暗云”风暴掀起的史无前例的肆虐中，国内多家云服务商受到严重冲击，而截至到目前，途隆云已成功抵御所有“暗云”攻击，作为重灾区的游戏行业此次攻击中影响明显，而在途隆云平台上所有游戏用户均安然无恙，业务未受任何影响。

早在2017年5月27日，途隆云已监测到来自全国节点的大流量攻击，攻击活动源地址具有罕见的广泛性分布特点，在全国所有省市骨干网络上都有活动，据途隆安全态势感知系统分析监测，攻击源所在城市主要为：广州、北京、杭州、西安、上海、深圳、嘉兴、南充、南昌、成都等地区，攻击源全部为被黑客控制的“肉鸡”。

其中在2017年5月28日 8:14:10， 途隆云高防BGP数据中心遭受了黑客组织史无前例的激烈的定向攻击，攻击一直持续到16:31:51，历时8小时，攻击流量达到650G，其中电信线路受到的攻击为488G，联通线路受到的攻击为166G。攻击强度达到每秒3亿次连接，本次攻击未对途隆云安全业务造成任何影响，途隆云服务器上的用户业务安然无恙。（超大规模网络攻击时代已来！途隆云遭受650G DDoS攻击）

而就在上周，暗云风暴再掀高潮，6月7日 12:49分起至22:10分，途隆云再次遭到来自全国范围“肉鸡”的超大规模DDoS攻击。而在这场总流量900G,攻击时长达10个小时的对抗中，途隆云成功抵御DDoS流量攻击534次，累积防护攻击达63T。其中两轮针对游戏用户的轮询攻击均被成功击退。

扫段攻击特征图

途隆云安全抵御峰值总流量达511165.53+390391.84=901557.37≈ 901Gbps

电信峰值流量图

联通峰值流量图

途隆云安全成功抵御攻击：211+323=534次

电信业务攻击次数图

联通业务攻击次数图

据途隆云安全实验室监测，此次攻击与2017年5月26日的全国范围DDoS攻击为同一黑客组织，攻击形式主要以SYN洪水攻击为主，在整个攻击中占比达61.79%，规模远超过以往，而且是采取扫段攻击方式。扫段攻击的主要特点是针对某几个IP进行大流量攻击，对该IP段其余的地址采取定量轮询攻击，该攻击手法主要是应对数据中心的黑洞策略，如果云服务商不具备强大的单点抗攻击能力，会导致整个IP段被黑洞，对用户影响极大，后果非常严重。

攻击类型比例图

途隆云安全累积防护攻击达：33991.35481+29079.38412=63070.73893Gbps

电信侧累计防护带宽图

联通侧累计防护带宽图

途隆云郑重提醒广大用户：网络攻击形势异常严峻，大流量攻击事件必然会呈现猛增趋势，抗击超大规模攻击已成为企业安全防护的重中之重，如不能有效防护，损失难以估算。

在目前的形势下，“暗云”风暴并非个例，抗DDoS攻击厂商面临更加严峻的挑战，截止到目前为止，单点攻击最高已经达到901G，目前业内大部分厂商单点防御能力在400G左右，途隆云仍以1.3T的单点抗D能力居行业之首。企业用户应选择具备T级以上防护实力的云服务商，提前做好防护预案，方可安枕无虞。

此外，近期途隆云还将推出“肉鸡”检测工具，让用户电脑及时进行自我体检，进一步在源头截断黑客的组织的网络攻击布局，并愿携手行业合作伙伴，共同建立协同联动的云安全体系，为行业的健康发展贡献一己之力。