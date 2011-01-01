RSA2017：盛邦安全，继往开来“中国风”

RSA大会将于2月13日至17日在美国旧金山莫斯康恩会展中心召开，本次会议的主题为“POWER OF OPPORTUNITY”。远江盛邦连续第三年参加RSA大会。

一年一度的安全盛会——RSA大会将于2月13日至17日在美国旧金山莫斯康恩会展中心召开，本次会议的主题为“POWER OF OPPORTUNITY”。会议分为主题演讲、专业论坛、创新沙盒、展会、竞赛等多个部分。其中专业论坛涉猎广泛，包含安全合规性管理、WEB安全、移动安全等方面的热点话题。

今年将是远江盛邦连续第三年参加RSA大会。2016年一副“门神关公”的网络安全守护神形象给国内外的观众留下了深刻的印象。

2017年我们将继续诠释“中国风”——盛邦安全特制纪念品、与“中国知名人物”合影留念、“中国风”彩页等将会在现场与大家见面。

本届大会，除起家产品WAF外，盛邦安全还将展示三款主打产品——异常流量监测及清洗系统、网站监控预警平台、一体化扫描器。希望可以在国际安全舞台上对产品进行检验。近年来，盛邦安全也在积极拓展国外市场，继开拓了美国、印度、日本、欧洲市场后，17年公司也将在波士顿设立分公司。现场也将开展招聘活动，欢迎有意向的国内外安全行业从业人员多多关注。

作为中国的安全企业，我们一直有着科技报国的技术情怀，本次与众多中国安全企业共同参加RSA，一是为了“走出去”，二是为了将国际上先进的安全理念及技术“学回来”。我们相信未来的网络安全终将走向“团结、合作”。

2017.2.13-2017.2.17，让我们相约RSA大会·南馆1315号盛邦安全。