应对广告作弊 Adjust防欺诈平台确保用户数据高度纯净

当前，中国已经成为全球最大的移动应用市场，而随着移动互联网技术的深入发展，移动营销业务开始得到迅速推广，企业对移动营销的效果越来越重视。但与此同时，各种移动数据欺诈、广告作弊、刷单等不正当操作也大量出现。

当前，中国已经成为全球最大的移动应用市场，而随着移动互联网技术的深入发展，移动营销业务开始得到迅速推广，企业对移动营销的效果越来越重视。但与此同时，各种移动数据欺诈、广告作弊、刷单等不正当操作也大量出现，给运营者带来了极大的麻烦和可观的经济损失。

那么，广告作弊到底是什么呢？对于移动应用营销行业来说，广告作弊就是导致客户把营销预算花在虚假流量上面，其中，最为典型的广告作弊形式就是点击欺诈，这也是亚太地区最常见的广告作弊方式，点击欺诈就是利用程序进行点击来充当自然流量用户数，俗称“刷流量”。这种作弊方式最为简单粗暴，因此也最为泛滥。

应用内机器人作弊



目前在移动应用市场中还出现了一种更为高级的作弊方式叫应用内机器人作弊，这种作弊方式不仅会影响应⽤收入，同时还会给用户体验带来连锁效应，例如盗卖、刷量、盗取演唱会门票等行为，会直接损害正常用户的体验。同时，应用内分析和安全漏洞还会危害用户数据隐私和品牌声誉。

因此，企业开始想方设法过滤此类恶意欺诈和作弊行为，也维护正常用户权力和业务的稳定运营。但道高一尺魔高一丈，运营者往往在这样的对抗中处于被动和下风，究其原因，对于运营者来说很难拿出大量精力去应对这类恶意行为，更多则选择了一种妥协的态度。这也进一步助长了广告作弊和移动数据欺诈的黑色产业。

那么，我们在面对广告欺诈行为时难道就束手无策、任其肆虐吗？当然不是，目前市场中已经出现了比较成熟的防移动数据欺诈和广告作弊的解决方案和供应商，其中就以Adjust比较突出，作为一家专业移动数据监测和防欺诈平台的德国企业，其为全球移动应用营销商提供高质量的分析、监测和防欺诈解决方案，从而帮助他们更精准、更快速地作出营销决策。

Adjust联合创始人兼首席执行官Christian Henschel

Adjust联合创始人兼首席执行官Christian Henschel分享到，目前Adjust在全球有超过350名员工，从2016年落地中国以来，已经在北京和上海两地设有办公室。目前中国已经被Adjust指定为首要市场，不仅为大中华区市场提供量身定做的移动数据监测平台，并由中国专业团队为客户提供全面且即时的技术支持。

Henschel表示，“目前中国是全球发展最快的市场之一，我们很荣幸可以与一些中国客户达成合作。至今Adjust已经与腾讯合作两年时间，腾讯不仅使用了我们的监测工具，同时也使用了防作弊套件。在中国我们投入大概40%的成本，在美国是30%。而非常值得骄傲的是我们的控制面板每天有大约十亿的活跃用户。”

广告欺诈仍然十分泛滥

根据Adjust 2019 Global App Trends报告显示，移动应用平均在安装后第一周损失79%的用户，广告欺诈仍是一个严峻的问题，尤其是在电子商务、交友和银行应用程序所受影响最为严重。

Adjust联合创始人兼首席技术官Paul H. Müller

Adjust联合创始人兼首席技术官Paul H. Müller指出，“Adjust在2018年共计拒绝了3亿作弊安装，其中电子商务，银行和购物应用所受打击最为严重，由于安卓市场在中国的广泛普及，中国移动生态已经成为作弊者瞄准的特定目标。”

Müller对报告进行了进一步分析表示，“第一，我们发现大部分移动应用用户不会花很多时间在应用上面，通常在安装应用的第一周就会损失79%的用户。第二，广告作弊问题是一个长期存在且十分严峻的问题。第三，东南亚是应用市场发展最快的一个区域，中国目前是世界上第五大应用市场。事实上，对于每个成长快速的市场来说，作弊现象都是要面临并且需要打击的问题。”

如何应对虚假流量

对于如何应对由机器进行点击冒充正常用户流量的作弊行为，Müller对此表示，“点击欺诈行为在整个亚太地区都十分猖獗。我们所监测的人类行为都是自然用户流量，如果深入分析这些行为路径会发现，这些行为跟真实用户行为有很大区别。举例来说，比如一个人坐在电脑前一直持续点击，这样的行为其实是有规律可循的，这也是Adjust目前在解决此类作弊手法中主要的甄别方法。”

如何保障用户数据隐私

目前，用户隐私问题越来越被社会所重视，欧洲最新推出《通用数据保护条例》（General Data Protection Regulation，简称GDPR），对用户隐私问题做了进一步细化和规范。中国目前也在信息安全领域中对数据隐私做了相关规定，但用户在使用移动应用时往往还会存在一些安全顾虑，另外，移动应用运营者在运营过程中也屡屡出现用户隐私泄露事件。

对此，Müller特别强调称，“首先，身为一家德国公司，Adjust始终都会遵从最严格的隐私条款。除了GDPR以及其他欧洲隐私条款之外，Adjust提供给中国客户的是和欧洲同样高规格的隐私保护级别。同时我们也在向中国政府申请各类执照以确保在中国的每一个行业中的行为都合规合法。对Adjust来说，目前客户的应用基本都有出海的需求，因此我们也会利用最高规格的条款来保护客户的隐私安全。”

另外，Müller表示，“Adjust是一家完全专注于监测的公司，不会把任何个人信息卖给任何机构，这是Adjust所承诺绝对不会去做的事情。另外值得一提的是Adjust反作弊套件非常高效。由于移动作弊手法在全球具有很高的相似性，因此Adjust可以将国内市场的问题放到全球范围去实现洞察，以全球最先进的手法来协助国内厂商对抗作弊行为。

那么，最终移动数据监测和防欺诈平台能够给移动运营者带来何种价值呢？Müller认为，“首先，Adjust是一家提供监测服务的公司，通过监测可以让客户了解并得到ROI指数分析。其次，在监测中，能够确保所得到的实际数据不受作弊流量的影响。此外，Adjust能够通过整合数据集，让用户清楚的看到每一个数据，并支持用户通过自定义方式定义规则，以此实现移动营销的自动化，让运营者能够更轻松的投入到自身的业务当中，而不必再为广告欺诈而苦恼。”