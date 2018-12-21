F5 Networks发布2018年网络钓鱼和欺诈报告 网络钓鱼在节假日期间达到峰值

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来源：至顶网安全频道2018-12-21 18:26:01
关键字： 欺诈 网络钓鱼 F5 Networks
近日，F5发布了《2018年网络钓鱼和欺诈报告：节假日期为攻击峰值》，并指出，2018年10月，11月和12月的欺诈事件相比往年攀升了超过50％；网络钓鱼仍然是首选渠道，钓鱼者通过盗取登录认证和信用卡号码等私密信息而实现犯罪。
该项研究采纳了多样化数据来源，针对从10月开始的节假日网络钓鱼和欺诈高峰现象，专门进行调研分析。其中包括：本年网络钓鱼欺诈趋势，遭冒充身份的顶级公司以及企业和消费者如何防范网络钓鱼以及其他欺诈行为。
在即将来临的节假日，不只是购物、聚餐的高峰季，更是网络钓鱼诈骗的高峰季。与此同时，钓鱼者的诈骗策略也在更新换代。曾经的骗局是一封要求上传银行凭据来获取遗产的电子邮件；现今的网络钓鱼者则变得更加狡猾精明，演绎出盗用身份来欺骗大众情感的手段，企图以此更轻易地骗取钱财。
在报告中，对于网络钓鱼的手段、目标，以及应对方式，进行了总结。
网络钓鱼的技术和手段，从原理上说并不新鲜：通过一个心理诱饵，步步引导受害者，误以为该虚假网络程序和应用是真实可信的。网络钓鱼者通常会按照如下三个步骤，来设置网络钓鱼骗局：
F5对于消费者及企业的建议
消费者有必要认识到，URL欺骗正是网络钓鱼的常用方法，任何电子邮件地址都带有伪造性或欺骗性的可能性。
消费者注意事项：
企业注意事项：
随着网络钓鱼变得愈加复杂和精明，安全意识培训对于保护企业和员工免受依托技术的网络钓鱼诈骗变得至关重要。其中，包括电子邮件标签，防病毒（AV）软件，Web过滤和多因素身份验证等诸多方面的措施。
目前，尚没有针对网络钓鱼的一站式安全把控体系。现有降低公司业务风险的方法，就是构建出一个涵盖员工，流程，技术的综合可控安全架构。
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