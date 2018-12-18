 强强携手交付安全混合云架构 万国数据与Check Point中国签署战略合作协议

2018年12月18日，全球领先的网络安全解决方案提供商Check Point，与国内领先的 高性能数据中心和IT基础设施服务提供商万国数据在北京签署战略合作协议。该协议旨在 结合双方在各自领域内的优势经验，为我国企业用户提供更加安全的多云架构使用体验。

至顶网安全频道 12月18日 综合消息：2018年12月18日，全球领先的网络安全解决方案提供商Check Point，与国内领先的 高性能数据中心和IT基础设施服务提供商万国数据在北京签署战略合作协议。该协议旨在 结合双方在各自领域内的优势经验，为我国企业用户提供更加安全的多云架构使用体验。

近年来，随着我国在云计算、物联网、人工智能等领域的不断发力，各新兴技术的商 业化已经势不可挡。另一方面，由于智能设备种类与数量的不断激增，数字化服务已经渗 透至用户生活的方方面面。因此，在2018年初IDC发布的预测中指出，数字化转型已成为 企业谋求可持续发展的重要策略，IT基础架构则将成为转型中的首要因素。基于对基础架 构弹性与可扩展性，以及其总拥有成本的双重考量，混合云架构必然成为企业用户的首要 选择。今年Gartner在技术预测中指出，至2025年，80%的企业会将部分应用迁移至云 端。然而，不同于传统数据中心，如何在边际无限扩大，万物皆可互联的混合云环境部署 高效、统一的安全策略，是每个企业CIO不得不面对的挑战。而这也正是Check Point与万国数据合作的契机。

Check Point 中国区陈欣先生在签约仪式上表示：万国数据 与Check Point都认为数字资产的安全是用户做云端迁移前的主要考量之一。尤其是在数 字化转型的当下，大规模、高强度、跨地域的攻击构成了第五代网络攻击的特质。在混合云环境中，任何一个联网设备都可能既是攻击源，又是受害者。因此，结合Check Point 最高安全级别、可跨云统一部署并按订阅付费的解决方案，与万国数据雄厚的云基础架构服务实力，我们有信心为用户提供始终如一的多云安全策略。

来自万国数据的汪琪先生在介绍本次协议时指出：万国数据 与Check Point的合作主要来自于客户需求的驱动。万国数据在私有云、混合云服务，以及云 迁移与运维等领域积累的深厚的经验。近几年，越来越多的客户选择将前端应用，互联网化应用部署在 公有云同时在自建的私有云中心部署企业的大部分核心 应用。使用户能够“一站式”获取混合云架构环境下的安全防护及管理服务，是我们两家公司合作的目标之一。此外，万国数据与Check Point在现阶段有一部分用户是重合关系， 我们的合作也会使得这些客户能够得到更加一致性的使用体验。

签约仪式上，双方与会嘉宾也就合作前景进行了阐述。Check Point与万国数据发言人均表示，混合云不仅是IT基础架构，更应是能够为企业用户提供价值，可持续发展的生态系统。混合云数据中心与安全服务的结合，使用户能够后顾无忧的进行云端部署与业务开发。 未来，两家公司将继续对混合云服务进行深入探索，通过各自领域的深厚积累，为企业用户提供符合发展需求，更先进、全面的技术与设备支持。