"物联时代 极简先行" 锐捷召开高教校园网媒体交流会

12月7日，以“物联时代，极简先行”为主题的高教校园网发展趋势媒体交流会在北京召开，多位IT、教育领域媒体代表受邀出席本次研讨，共同针对“物联网时代高教校园网如何转型升级”这一话题展开深入讨论。

至顶网安全频道 12月10日 综合消息： 12月7日，以“物联时代，极简先行”为主题的高教校园网发展趋势媒体交流会在北京召开，多位IT、教育领域媒体代表受邀出席本次研讨，共同针对“物联网时代高教校园网如何转型升级”这一话题展开深入讨论。

会上，锐捷网络交换机事业部产品经理宋子航为到场嘉宾做了专题报告，他提到：“国内高校校园网历经‘扁平化’与‘无线建设’两个时代的转型升级，现在正在进入数字化系统井喷式接入的物联时代，这些系统极大便利了师生教学与校园生活，但如何承载这些系统则是摆在学校信息化部门的一个重大难题。”

近几年，在智慧校园、平安校园、节约型校园等建设理念的落地过程中，国内高校各部门充分利用信息化工具，通过信息化提升学生生活体验、提高老师教学质量和效率。而面对海量物联终端入网，传统构架下的校园网建设不可避免的会有部门配合效率低，资源复用难，安全溯源能力弱等问题。

图/当前政策推动下 高校数字化终端呈井喷趋势

宋子航提到：“随着国家政策、高校发展需要，高校生活、教学数字化终端呈井喷趋势，随之带来了很多问题。在建网方面，各部门独立建设，重复投资，造成网络不稳定性增多、人员维护效率降低、网络故障概率增大、设备备件成本增大等问题；另一方面，入网效率低，校园不和谐现象逐渐凸显，运营方面也因为部门间配合混乱，扯皮事件屡屡发生。”

图/物联时代高教客户需求

在时代发展和客户需求下，锐捷网络打造了业内首家为物联网“量身定制”的解决方案——极简X。该方案可从4个维度提升高校校园网的运维效率与用户体验：

* 不动网入网，自动归类：物联终端入网无需提前规划端口，更改配置。在保证接入、汇聚配置标准化，还能自动归入所属业务。终端上线时间从2天缩短至2小时。

* 多业务网，自动隔离：基于业务视角的隔离，与端口位置无关，简化部署难度；图形化界面，一“键”隔离。

* 多种服务，灵活提供：摆脱被动地响应业务部门需求的模式，而是主动地向业务部门提供服务，一个平台，集成多种服务，包括：快速接入服务，安全接入服务，分权查看服务，业务监控服务，快速处理服务等。

* 可视运维，业绩呈现：IP地址资源使用情况、物联终端在线状态、物联业务数量、终端所在位置、品类、状态可视化业绩呈现。

通过这个方案，用户可以在不破坏原有网络结构的基础上，让物联终端的成长能够更智能化、可视化、简易化，有效解决多部门多业务的复杂运营情况，通过主动、简易的方式进行网络纳管；即使多校区、多节点，也可以在不动原架构、不动老配置的情况下也可以实现扁平架构管理的平滑演进。

迄今为止，极简X已经成功部署于全国14省的30多所211、985院校，并在客户需求的驱动下，不断挖掘客户痛点场景，升级方案，铸就极简的创新灵魂。