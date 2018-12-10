 英迈中国宣布与Palo Alto Networks达成分销协议

全球领先的技术与供应链服务商英迈今日宣布与Palo Alto Networks (派拓网络）达成分销协议，助力这一全球网络安全领导企业为广大中国用户提供高商业价值的创新型解决方案。

2018年12月7 日 — 中国，上海 —全球领先的技术与供应链服务商英迈今日宣布与Palo Alto Networks (派拓网络）达成分销协议，助力这一全球网络安全领导企业为广大中国用户提供高商业价值的创新型解决方案。

加强优势互补，实现多元发展

英迈中国区首席执行官邵岩鸣表示：“英迈将凭借国际领先的分销管理经验和专业管理团队，向Palo Alto Networks(派拓网络)签约渠道和专业代理商提供更优质和广泛的解决方案。此次英迈与Palo Alto Networks(派拓网络)分销协议的达成，将进一步加速其在跨云端、网络和移动设备网络安全解决方案方面走向市场的步伐，为广大客户实现数字化转型提供安全保障。”

邵岩鸣谈到，签约Palo Alto Networks(派拓网络)，能够进一步丰富英迈的解决方案产品线，通过为企业用户提供跨云端、网络和移动设备网络安全来强化英迈整个物联网解决方案能力。基于双方深度合作，英迈成立了专业的团队来负责Palo Alto Networks(派拓网络)在中国市场的拓展。

Palo Alto Networks(派拓网络)大中华区总裁陈文俊表示：“很高兴能够与英迈达成协议，与英迈的合作将进一步扩大Palo Alto Networks(派拓网络)包括新兴城市在内的全国渠道覆盖范围，并重点为公有云、私有云和物联网行业保驾护航。同时，我们也会凭借在网络安全领域的多年积累，不断培养和拓展高度发展的安全市场。”

陈文俊表示选择英迈是因为英迈不仅是全球领先的技术与供应链服务商。同时在中国英迈也有21年的领先的IT分销管理经验，凭借领先的分销管理经验和专业的管理团队，相信能够结合Palo Alto Networks(派拓网络)来为用户提供丰富的产品和资源为客户提供一站式的解决方案。