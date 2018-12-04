全年盘点：2018年最炙手可热的网络安全初创公司

本文的这10家热门网络安全初创公司都是在过去4年中成立的，并在2018年借助新的融资、渠道计划发布、关键产品增强或者更新脱颖而出。其中有5家初创公司是位于以色列，3家位于美国西部，1家位于美国东北部，1家位于美国南部。

至顶网安全频道 12月04日 编译：

安然无恙

各种各样的安全初创公司正试图在包括云、容器、处理器和物联网等所有领域中留下自己的足迹。

本文的这10家热门网络安全初创公司都是在过去4年中成立的，并在2018年借助新的融资、渠道计划发布、关键产品增强或者更新脱颖而出。其中有5家初创公司是位于以色列，3家位于美国西部，1家位于美国东北部，1家位于美国南部。

这些公司致力于解决安全挑战，例如第三方风险管理、数据资产分类、发现网络中隐藏的攻击向量、在混合云环境确保对企业应用的安全访问。下面就让我们来看看这10家最炙手可热的网络安全初创公司采取了怎样的措施，让自己成为市场中不可或缺的一部分。

1、Cognigo

CEO：Guy Leibovitz

Cognigo成立于2016年，位于以色列特拉维夫，在今年5月宣布与微软Azure信息保护部门合作，通过自动和大规模地在内部部署和云端对所有数据资产（包括结构化和非结构化数据）进行分类来保护企业组织免受数据泄露。这一合作伙伴关系将让企业组织能够获得可见性并调查用户在微软套件内使用数据的情况。

就在宣布与微软合作的6个月之后，Cognigo宣布在OurCrowd领投的A轮融资中获得850万美元，用于扩大全球销售和营销团队、加强产品开发、以及对认知计算技术的进一步投资。

Cognigo提供了的单点控制可以管理和保护关键数据、敏感资产和个人身份信息。这款以AI驱动的产品提供了无人值守的数据发现、分类和保护平台，支持结构化和非结构化数据。

2、Dover Microsystems

CEO：Jothy Rosenberg

Dover Microsystems在今年2月由Hyperplane Venture Capital领投的种子轮融资中获得了600万美元，用于扩大工程和产品开发，支持营销和销售团队招聘关键人才。

1个月后，这家位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的公司招聘到了销售总监、财务总监和营销总监，进一步提升Dover保护嵌入式处理器免受网络攻击的能力。5月，Dover宣布成立正式咨询委员会，工业物联网、基础设施安全和初创公司运营方面的负责人加入该委员会，以帮助指导公司的向前发展。

Dover成立于2015年，最早是在马萨诸塞州剑桥市的非营利性研究和开发组织Draper内孵化的，2年后成为一家专注于处理器安全的独立公司。

3、Luminate Security

CEO：Ofer Smadari

Luminate Security总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托，成立于2017年1月，在由美国风险投资合伙公司（American Venture Partners）领投的A轮融资中获得1400万美元，用于扩大在美业务规模并发展渠道和客户群。14个月后，Luminate Security走出隐身模式。

1个月后，Luminate Securit宣布全面提供可以确保对混合云环境中的企业应用进行安全访问的平台。

该平台围绕任何企业应用为员工提供了一致云原生体验，不管应用是托管在哪、使用何种设备或者员工身处何处。所有用户行为将参照公司政策接受检查，触发自动操作可以实施安全措施并防止未经授权的访问。

4、Opaq

CEO：Glenn Hazard

Opaq Networks在今年年初宣布计划招募25家到30家区域解决方案提供商，以扩大在中端市场的份额。

3月，这家位于弗吉尼亚州赫恩顿的初创公司收购了FourV Systems，以实现客户安全架构评估的自动化和简化，满足合规性要求。1个月之后，Opaq宣布在由Greenspring Associates领投的B轮融资中获得2250万美元，以帮助加速增长和支持进军市场的计划。

最近，Opaq聘请前CA Technologies、Riverbed和思科合作伙伴销售负责人Lynn Tinney担任公司全球渠道负责人。Opaq成立于2017年，目前已经通过两轮外部融资获得了4350万美元。

5、Panorays

CEO：Matan Or-El

Panorays成立于2016年，在6月走出隐身模式，在由Aleph领投的早期融资中获得500万美元。Panorays专注于自动化第三方安全管理。

这家位于以色列特拉维夫的初创公司提供对攻击表面变化的全天候监控和警报，方便企业查看、管理和与第三方互动以降低网络风险。Panorays让企业可以缩短第三方安全评估流程，同时获得持续的可见性并确保遵守GDPR等法规。

上个月Panorays公布了与Google Cloud的合作关系，以及入驻Google Cloud Platform Marketplace。通过Google Cloud Platform Marketplace利用Panorays服务的企业可以将供应商审核时间节省72小时到6个月的时间。

6、RiskRecon

CEO：Kelly White

RiskRecon成立于2015年，在三轮外部融资中筹集了4000万美元资金。今年8月，RiskRecon在由Accel领投的B轮融资中获得2500万美元，用于满足全球市场对第三方网络风险管理解决方案日益增长的需求。

2个月后，这家位于犹他州盐湖城的初创公司聘请前Carbonite和卡巴斯基实验室负责人Jon Whitlock担任全球合作伙伴计划总监。RiskRecon还请来了波士顿初创公司资深人士Kelly White担任营销副总裁。

同样在10月，RiskRecon公布了新的资产评估算法，可以自动确定任何面向互联网的系统内固有的风险值。1个月后，RiskRecon推出了自动风险偏好配置功能，让企业能够根据独有的风险要求自动生成评估和行动计划。

7、Toka

CEO：Yaron Rosen

Toka成语今年7月，在种子轮融资中获得1250万美元。Toka主要是帮助政府机构保护公民和政府机构安全地完善他们的网络防御。Toka表示，将设计和帮助这些机构构建独特的网络战略和软件产品套件。

这家总部位于以色列特拉维夫的初创公司将为负责保护员工安全的政府、执法和安全机构设计、构建和管理网络功能和软件产品。Toka将在战略、运营和战术等层面展开工作，以满足客户全方位的防御性网络安全需求，包括在需要时开发新的技术。

Toka的共同创始人包括：前以色列国防军网络工作人员主任、前Check Point业务发展副总裁；以及前以色列总理兼国防部长。Toka的投资方包括：Andreessen Horowitz、Dell Technologies Capital、EntréeCapital、Launch Capital以及网络分析公司RedSeal首席执行官Ray Rothrock。

8、Twistlock

CEO：Ben Bernstein

Twistlock于今年4月宣布推出旗舰产品的新版本，该产品为任何环境组合提供全面的保护和无限的扩展，包括那些仍在虚拟机中运行的环境。

2个月后，这家位于俄勒冈州波特兰的初创公司宣布，那些使用Amazon Elastic Kubernetes服务来管理和扩展容器环境的客户可以使用Twistlock基于白名单的自动运行防御和云原生防火墙来保护他们的应用免受威胁。

7月Twistlock推出的一项集成，让Google Kubernetes Engine客户能够使用Twistlock强制执行Binary Authorization，确保在整个开发生命周期中只提取合规和可信映像并将其部署到生产环境中。

1个月后，Twistlock宣布在由ICONIQ Capital领投的C轮融资中获得3300万美元，用于扩大业务和发展客户及合作伙伴。Twistlock成立于2015年，已经在五轮外部融资中筹集了6310万美元。

9、Vdoo

联合CEO：Netanel Davidi和Uri Alter

Vdoo成立于2017年，于1月份结束了由83North领投的1300万美元A轮融资，并将利用这笔资金开发物联网安全平台及实现商业化。其他投资方还包括Dell Technology Capital和前EMC董事会主席、总裁兼首席执行官Joe Tucci。

这家位于以色列特拉维夫的初创公司表示，它的平台提供了一个用于分析设备、提供安全要求和实施指南、为各种连接设备提供安全认证的自动化流程。

Vdoo围绕针对每种类型物联网设备的特定安全要求进行分析，然后提供详细的建议操作以填补安全漏洞。一旦实施了安全功能，Vdoo就可以验证出是否已满足安全要求，并提供物理和数字认证。

10、XM Cyber

CEO：Noam Erez

XM Cyber​​在3月份推出了HaXM，这是第一个全自动高级持续威胁模拟平台，可以持续暴露攻击面上下的所有攻击向量，从泄露点到任何组织关键资产。HaXM提供的以数据驱动的补救措施专注于企业组织的关键资产，可以降低IT风险和优化网络资源。

除了现代化的安全控制和流程之外，HaXM还可以在非常短的时间内发现网络中隐藏的攻击向量，并显示出黑客如何破坏关键资产。此外，它还提供了优先的、易于遵循的补救措施，显著提高企业的安全状况和IT状况。

8个月后，这家位于以色列荷兹利亚的初创公司宣布在A轮融资中获得2200万美元，用于通过扩大销售、营销和工程项目来加速实现强劲增长。自2016年成立以来，XM Cyber​​已经在两轮外部融资中筹集了3200万美元。