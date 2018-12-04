Kubernetes惊现首个重大安全漏洞 可随意提升root权限

Kubernetes已成为目前为止最受欢迎的云容器编排系统，因此重大安全漏洞的出现只是个时间问题。编号为CVE-2018-1002105的Kubernetes特权升级漏洞就是个CVSS 9.8关键安全漏洞。

至顶网安全频道 12月04日 编译：Kubernetes（https://kubernetes.io/）已成为目前为止最受欢迎的云容器编排系统，因此重大安全漏洞的出现只是个时间问题。编号为CVE-2018-1002105（https://github.com/kubernetes/kubernetes/issues/71411）的Kubernetes特权升级漏洞就是个CVSS 9.8关键安全漏洞。

该漏洞使得任何用户都可以通过特制的网络请求建立Kubernetes应用程序编程接口（API）服务器与后端服务器之间的连接。攻击者一旦建立连接，就可以通过网络连接直接向后端发送任意请求。而且更槽糕的是，所发送的请求同时自动通过了Kubernetes API服务器的传输层安全性（TLS）凭证身份验证。

可成为超级用户root？

还有更糟糕的，“在默认配置中，所有的用户（经过身份验证和未经身份验证的用户）均可以调用发现API进行权限升级。”因此，任何知道这个漏洞的人都可以掌控你的Kubernetes集群。”

还有最痛苦的事情，“目前尚无简单的方法可以检测容器的漏洞是否被有心人用过。由于未经授权的请求是通过已建立的连接进行的，因此这些请求不会出现在Kubernetes API服务器审核日志或服务器日志里。这些请求确会出现在kubelet或聚合API服务器日志里，但却无法区分正确授权请求和经Kubernetes API服务器代理的请求。“

Red Hat]（https://www.redhat.com/en）的另一种说法如下，“该权限升级漏洞令使用任何计算节点的用户可以在Kubernetes pod上获得绝对管理员权限。 是个很大的问题。（https://www.redhat.com/en/blog/kubernetes-privilege-escalation-flaw- innovation-still-needs-it-security-expertise）有心人不仅可以窃取敏感信息数据或注入恶意代码，他们还可以从组织的防火墙内关掉生产应用程序和服务。“

幸运的是倒是有个修复办法，但有些人不会喜欢这个修复办法。办法就是升级Kubernetes。更具体地说，升级到补丁版Kubernetes v1.10.11（https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/master/CHANGELOG-1.10.md/#v11011）、v1.11.5（https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/master/CHANGELOG-1.11.md/#v1115）、v1.12.3（https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/master/CHANGELOG-1.12.md/ ＃v1123）及v1.13.0-rc.1（https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/master/CHANGELOG-1.13.md/#v1130-rc1）。

如果读者仍在使用Kubernetes v1.0.x-1.9.x，请即刻停用。立即更新到上面的补丁版本。如果由于某种原因不能升级，也有救治方法，但这些救治方法几乎比病源更糟糕。方法就是必须暂停使用聚合API服务器，并删除那些不应该拥有kubelet API完全访问权限用户的pod exec/attach/portforward权限。修复该漏洞的谷歌软件工程师Jordan Liggitt表示，这些缓解措施可能会导致系统的中断。读者觉得会吗？

唯一解决方法：升级Kubernetes

任何含Kubernetes的程序都可以受到该漏洞的攻击。Kubernetes分销商已经发布了修复程序。

Red Hat发布的报告称旗下所有“基于Kubernetes的服务和产品（包括Red Hat OpenShift容器平台、Red Hat OpenShift Online和Red Hat OpenShift Dedicated）都受到影响” 。Red Hat已开始向受影响的用户提供补丁和服务更新。

到目前为止还未发现有人使用该安全漏洞攻击过别人。Rancher Labs（https://rancher.com/）的首席架构师兼联合创始人Darren Shepard发现了该漏洞并利用Kubernetes漏洞报告流程报告了该漏洞（https://kubernetes.io/docs/reference/issues-security/security/#report-a-vulnerability）。

但即便有人用过该漏洞也不会在日志里留下明显的痕迹。而且，现在有关Kubernetes特权升级漏洞的被公开，那么漏洞被有心人滥用只是个时间问题。

因此，笔者再次真心呼吁各位，务必在公司陷入困境之前升级Kubernetes系统。