启明星辰荣获CNVD突出贡献奖 、原创漏洞积分排名第一

2018年11月26日，国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）2018年工作会议在北京隆重召开， 会议对2017年至2018年6月CNVD漏洞工作进行全面总结，表决通过了CNVD章程修订，并对漏洞信息报送和处置突出贡献单位进行了表彰。

2018年11月26日，国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）2018年工作会议在北京隆重召开， 会议对2017年至2018年6月CNVD漏洞工作进行全面总结，表决通过了CNVD章程修订，并对漏洞信息报送和处置突出贡献单位进行了表彰。北京启明星辰信息安全技术有限公司荣获“2017年至2018年6月漏洞信息报送突出贡献 单位”、“2017年至2018年6月原创漏洞报送突出贡献 单位”，原创漏洞积分排名第一。

根据CNVD官方公布的统计数据，启明星辰向CNVD提交原创漏洞292个，高中危漏洞占比高达94%，位居“企业原创积分排名”榜首 。提交漏洞涉及传统桌面应用系统安全、Web安全、移动智能终端安全、IoT安全和工控系统安全等领域，在WebLogic、工控SCADA、智能门锁和车联网系统等方向提交了多个高质量原创漏洞，影响范围广，危害程度高。

CNVD是由CNCERT联合国内重要信息系统单位、基础电信运营商、网络安全厂商、软件厂商和互联网企业建立的信息安全漏洞信息共享知识库，用于切实提升我国在安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力。启明星辰ADLab成立于1999年，是中国安全行业最早成立的攻防技术研究实验室之一，微软MAPP计划核心成员，“黑雀攻击”概念首推者。截至目前，ADLab已通过CNVD/CNNVD/CVE累计发布原创漏洞近1500个，漏洞研究和挖掘能力受到国内外信息安全领域的广泛认可。

作为信息安全行业的领军企业，启明星辰将始终坚持自主创新，积极突破信息安全行业核心技术，通过全面、先进、高效的安全解决方案和产品帮助用户筑牢网络安全屏障，推动网络安全建设工作再上新台阶。