 Oracle数据库勒索病毒卷土重来

近日，亚信安全收到多个客户咨询Oracle数据库勒索病毒问题，同时有多家媒体对该病毒进行报道。但是，经过亚信安全网络监测实验室分析发现，此次出现的勒索病毒并非是新型数据库勒索

至顶网安全频道 11月22日 综合消息： 近日，亚信安全收到多个客户咨询Oracle数据库勒索病毒问题，同时有多家媒体对该病毒进行报道。但是，经过亚信安全网络监测实验室分析发现，此次出现的勒索病毒并非是新型数据库勒索，其实早在去年4月份，亚信安全就针对该类型数据库勒索事件发过预警通告。目前，该病毒有卷土重来之势，亚信安全已将其命名为Ransom_RUSHQL.A。

亚信安全详解：Oracle数据库勒索病毒

该勒索病毒捆绑在被感染的PS/SLQ developer安装程序上。一旦用户连接到一个数据库，其会执行“AfterConnect.sql”中的代码。该勒索病毒还会检查数据库创建日期，如果创建日期大于1200天，其会备份数据库并删除原始数据。该病毒在感染Oracle数据库后不会立即触发，具有较长的潜伏期。当用户访问被感染数据库时将会提示以下勒索信息:

勒索信息提示数据库已经被锁死，如果想要解锁，需要支付5个比特币的赎金。

亚信安全教你如何防护

l 该勒索病毒是由于用户下载使用未知来源软件造成，建议用户检查数据库工具的使用情况，避免使用来历不明的工具，也不要使用网上的破解类软件和工具。

l 在执行存储过程中，一定要先确认存储过程的内容，把常用的存储过程做备份，在运行存储过程前检查这些存储过程最后修改时间，避免运行未知存储过程。

亚信安全产品解决方案

l 亚信安全在去年4月14日发布的病毒码版本13.340.60，云病毒码版本13.340.71，全球码版本13.339.00及以上版本已包含此病毒检测。最新的病毒码版本14.633.60，云病毒码版本14.633.71，全球码版本14.635.00同样包含此病毒检测。

l 使用防毒墙网络版OfficeScan，开启针对勒索软件(Ransomware)的行为阻止策略，如下图:

总结：在目前的网络威胁领域中，勒索软件仍然扮演着十分重要的角色。数据库勒索往往给人们带来巨大的损失。亚信安全提醒用户，密切关注此次勒索病毒事件，提高警惕。