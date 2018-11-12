启明星辰入驻青岛高新区 安全运营业务开启新局面

近日，启明星辰与青岛市高新区签署战略合作框架协议。结合双方发展目标，本着“优势互补、互惠互利、协调促进、共谋发展”的原则，决定建立长期稳定的战略合作关系，并就启明星辰在青岛高新区投资建设“环黄海”区域网络安全运营中心达成共识。

近日，启明星辰与青岛市高新区签署战略合作框架协议。结合双方发展目标，本着“优势互补、互惠互利、协调促进、共谋发展”的原则，决定建立长期稳定的战略合作关系，并就启明星辰在青岛高新区投资建设“环黄海”区域网络安全运营中心达成共识。青岛市高新区管委主任尚立群、青岛高新区管委副主任王震与启明星辰集团常务副总裁张晓东出席了签约仪式。

启明星辰集团以“第三方独立安全运营”为核心的I³新战略，立足于自身在云计算、大数据、物联网、工业互联网、关键信息基础设施保护、移动互联网等领域的安全技术发展，以具备全面实战对抗能力的安全运营团队为核心，打造标准化、体系化、实战化的安全交付模式，从而提供覆盖全行业全技术的安全能力，解决新技术带来的安全挑战，帮助城市全面提升安全能力。

应急响应团队工作区域

启明星辰集团本次与青岛市高新区管委合作打造的“环黄海”区域网络安全运营中心定位为“环黄海”区域网络空间安全业务的核心节点，为区域内的智慧城市、城市云、大数据中心等城市级关键信息基础设施提供网络空间安全运营服务，为区域内的关键信息基础设施管理相关的企事业单位提供网络空间安全运营服务，并将充分利用国家保密技术产业园提供的平台优势，以涉密单位的防窃密能力评价技术为研究方向，为青岛市及省内的保密领域安全运营提供服务。

运营监测分析中心

北斗(青岛)安全运营中心是继北斗(济南)安全运营中心后的启明星辰集团在山东省内落成的第二个安全运营中心，是集团安全运营业务向胶东区域、保密领域的拓展的重要一步。

11月1日，中央保密办主任、国家保密局局长田静，国家保密局总工王京涛一行，在青岛市委副秘书长吕鹏陪同下，参观了刚刚落成的安全运营中心。在参观过程中，各位领导就安全运营模式在保密工作领域中的价值、实际工作开展形式，进行了探讨，对于运营业务的模式予以肯定，并对安全运营工作如何跟保密业务结合的做出了指示。