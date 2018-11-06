赛门铁克收购网络安全初创公司Appthority和Javelin加强产品组合

赛门铁克宣布收购Appthorit和Javelin Networks，这两家得到风投支持的初创公司主要专注于企业网络保护，这两笔收购都将对赛门铁克产品组合的不同部分有所增强。

作为削减成本措施的一部分，赛门铁克最近宣布将裁员8％的计划，但赛门铁克仍继续在增长领域进行投资。

今天，赛门铁克宣布收购Appthorit和Javelin Networks，这两家得到风投支持的初创公司主要专注于企业网络保护，这两笔收购都将对赛门铁克产品组合的不同部分有所增强。

位于美国旧金山的Appthority公司开发了一个保护员工移动设备的平台，该软件可以识别安装在用户手机上的恶意程序、不安全的应用以及其他类型的漏洞，例如手机运行旧版Android系统。内置的威胁管理功能让企业能够定义用于处理不同风险的自动化策略。

Appthority声称财富1000强企业中的“大多数”企业是自己的客户，该公司已经从包括赛门铁克在内的投资方那里筹集了超过2500万美元资金。赛门铁克计划将Appthority的技术集成到自己的Endpoint Protection Mobile平台中，该平台本身就是早期收购初创公司的产物。

赛门铁克Modern OS Security业务高级副总裁Adi Sharabani在声明中表示：“移动应用是每个企业必须重视的关键威胁载体，以保护其企业安全。Appthority技术扩展了SEP Mobile在限制不需要的应用行为、支持法规遵从和评估漏洞方面的能力。”

赛门铁克收购的另一家公司Javelin则专注于更为专业化的利基市场。Javelin位于奥斯汀，它提供的软件工具可用于保护微软Active Directory系统的部署，企业主要使用该系统保存敏感的用户信息如帐户密码等。对于希望入侵企业组织网络的黑客来说，这些信息是很有吸引力的目标。

Javelin的第一个产品AD Assess让企业能够模拟针对AD部署的攻击，以发现弱点。另一个产品是AD Protect，它使用人工智能创建一些看起来像Active Directory环境正常元素的“蜜罐”，诱骗攻击者暴露自己。

Javelin联合创始人Roi Abutbul在一篇博客文章中详细说明道：“通过混淆，让攻击者可以看到连接域的资产；攻击者暴露自己，同时与资产进行交互或者尝试使用Javelin Networks上的域名管理员凭证。此时就会触发高保真警报，实时收集和分析取证数据，并在端点自动阻止攻击。”

这两笔收购将有助于推动赛门铁克最近试图重振在股票市场表现的努力。上周四赛门铁克股票上涨近8％，此前赛门铁克公布的季度营收和利润数据自今年年初以来首次超出预期。