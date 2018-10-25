Check Point以1.75亿美元收购以色列云安全初创公司Dome9

网络安全公司Check Point今天宣布收购以色列云安全初创公司Dome9 Security，以增强自己的云安全产品。虽然此次收购的价格未对外披露，但《以色列时报》声称这次收购是1.75亿美元现金加上股票和期权。

至顶网安全频道 10月25日 编译：网络安全公司Check Point今天宣布收购以色列云安全初创公司Dome9 Security，以增强自己的云安全产品。虽然此次收购的价格未对外披露，但《以色列时报》声称这次收购是1.75亿美元现金加上股票和期权。

Dome9成立于2011年，提供云防火墙管理服务，该服务使用安全自动化工具为新发现的“零日”漏洞和攻击提供前线安全防御。此外，该服务还可以通过服务平台保护远程访问并集中策略管理，帮助客户简化安全操作并加快合规。

Dome9客户使用该平台来保护包括跨主流云提供商的多云部署环境，包括AWS、微软Azure和Google云。Dome9的客户包括很多财富1000强公司、全球系统集成商和托管服务提供商。

Check Point首席执行官Gil Shwed在声明中表示：“Dome9的平台将为Check Point Infinity架构增加丰富的云管理和主动策略执行功能，特别是补充了CloudGuard安全产品家族，使我们广泛的解决方案在快速发展的网络安全环境中更具差异化。”

Shwed表示：“随着第五代网络攻击越来越多地针对企业云环境，我们的第五代网络安全解决方案也必须有效地保护这一载体。”他补充说，收购Dome9将增强Check Point为“网络、端点和数据中心”提供关键安全性的能力。

Dome9已经累计筹集了2950万美元，其中包括2017年4月C轮融资的1650万美元，投资方包括SoftBank、Opus Capital、Lazarus Israel Opportunities Fund、JAL Ventures、ORR Partners和Pinnacle Financial Partners。