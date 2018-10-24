东软陈静相：东软4+2安全体系助驾智能网联汽车时代

汽车信息安全是跨行业的领域。对于汽车来说，信息安全是新概念，从信息安全角度来看，汽车同样是一个新的应用场景。对传统IT来说，是在数字化、信息化的场景中考虑交易和日常业务运营是否安全；而汽车信息安全会考虑信息安全会不会带来更大的影响。

近日，由Taas Labs主办的第二届中国无人驾驶及汽车网络安全周在北京隆重召开，此次汽车网络安全行业年度聚会得到了业内同仁的高度关注。

宝马、奔驰、日产、沃尔沃、北汽、广汽、上汽、吉利、长安、大众、长城、斯堪尼亚、福田等20多家国内外主流车厂全程参与。东软集团网络安全事业部产品总监、车联网安全研发中心主任陈静相作为演讲嘉宾受邀参与大会，分享智能网联汽车时代的汽车信息安全风险与对策。他表示：

汽车信息安全是跨行业的领域。对于汽车来说，信息安全是新概念，从信息安全角度来看，汽车同样是一个新的应用场景。对传统IT来说，是在数字化、信息化的场景中考虑交易和日常业务运营是否安全；而汽车信息安全会考虑信息安全会不会带来更大的影响。

现在车厂开始转型做出行服务供应商，因为传统的造车已经不是车厂未来的发展方向。出行服务意味着不是卖车，而是提供服务，服务需要平台和相关的数字化应用，智能网联为车辆带来便利的同时也增加了风险，所以信息安全相当重要，是业务应用安全的保证。同时WP29、ISO国标等各个相关行业的规范或者规则都在制定，车厂也在密切关注信息安全问题。

智能网联汽车是服务的基础，面临的威胁很多，第一，高联通性，17种连接代表了使得车辆遭受攻击的入口增多，传播速度非常快，一旦有风险，就可以通过这么多的连接方式快速蔓延所有具有相同漏洞的车辆。第二，高脆弱性。汽车的代码量非常大，最少有100多个ECU，6千多万行代码，执行的代码量越大漏洞越多，攻击者能找到的漏洞就越多，这也是汽车信息安全问题爆发飞快的原因。第三，高智能性，智能网联汽车未来要做很多关键业务，一旦这些执行单元被攻击了，风险非常大。信息安全以前在IT领域只会造成资产流失、业务中断，但在汽车系统上会造成人身安全，造成社会层面的伤害。在汽车信息安全领域，正因为有这么多特性，且其带来的威胁非常大，我们更应该关注如何保证车辆信息安全，如何能让车辆信息安全问题降到最低。

我们认为在信息安全领域应该分四个层次：

首先，需要保护车辆对外连接接口，正因为车辆有17个或者更多的接入，所有接口设备的信息安全是非常重要的，包括它的连接、关键业务敏感数据的传输非常重要。

第二个层次，网络隔离，从某种意义上延缓或者阻断外部网络攻击，对于整车网络来说，引入以太网，整车网络的交互包括控制关联越来越紧密，在整车网络当中如何保证通信安全性、指令的安全性，信息认证很重要。

第三个层面，在各个敏感业务之间，在ECU之间，需要进行安全传输。对第三层来说，各个零部件供应商并不是完全满足AUTOSAR，也不是完全有资源做类似的传输之间的保障，所以如何保证所有的支持AUTOSAR和非AUTOSAR能同时达到安全传输层级是一个难点。

第四层，对每个ECU、每个控制器都能做系统层级安全的保障。现阶段来看，在某些高系统的资源丰富的设备上，达到这样的系统层级安全保证，对于MCU、控制器等，目前没法做相应的约束，但未来在车联网发展过程中，最终第四步也许会得到一定实现，会有更好的方法解决ECU安全保护方案。

针对攻击链路的四层相关的信息安全保护规划和策略，东软提出4+2安全体系框架图。第一，信息安全建设需要基础建设能力，包括证书和电子密钥服务系统、信息安全管理平台、安全芯片相关的安全能力。在这些能力之上，针对车联网或者智能网联业务逐层构建安全建设。首先对车联网平台保证安全接入，保证车和云端业务的连接应该是安全可信的；接着对车上各个domain或者各个不同域有安全隔离、安全认证以及敏感业务的加密应用，最终做一些安全部署，给每个ECU和车载设备做系统级别的安全加固。整体上来说，我们希望通过这样的部署能达到对车辆安全的逐步建设。

东软一直以来非常关注新生态的汽车网络生态环境，并提出BigCar战略，涉及很多智能网联汽车领域，包括车本身、IVI、T-BOX、自动驾驶和安全、新能源汽车等等，并且已经与很多车厂合作，共同构建出行服务平台，保证车厂能够快速完成业务转型。