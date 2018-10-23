网络安全多步并行 启明星辰集团助推天津市打造一流网络强市

北京=帝都，上海=魔都

天津=?

作为相声的发源地

天津的乐观精神感染了大众

网友们亲切的称其为“哏都”

如今，“哏都”天津正在加强信息化建设

积极打造网络强市

这不，天津市与启明星辰再出新动作

为天津市成为一流网络强市出力

日前，启明星辰信息技术集团股份有限公司与中共天津市委网络安全和信息化领导小组办公室、天津市滨海新区人民政府成功签署战略合作框架协议。天津市委常委、滨海新区区委书记张玉卓、中共天津市委网络安全和信息化领导小组总工程师徐滨彦、天津市滨海新区副区长夏青林与启明星辰集团首席执行官严望佳等人出席了签约仪式。

国家信息化发展战略落在城市上，就是智慧城市的发展。而作为稳步推进信息化的基础，就需要有过硬技术支撑的网络安全能力。启明星辰集团“第三方独立安全运营”新模式，立足于云计算、大数据、物联网、工业互联网、关键信息基础设施保护、移动互联网新技术发展，拥有过硬技术实力的安全分析队伍，可提供覆盖全行业全技术的安全能力，解决新技术带来的安全挑战，帮助城市全面提升安全能力。

本次，启明星辰集团与中共天津市委网络安全和信息化领导小组办公室、天津市滨海新区人民政府的合作将做四件大事情：

打造天津信息安全产业示范园

成立网络安全前沿技术研发基地

创办启明星辰天津网络空间安全研究院

落成网络安全运营中心

打造天津信息安全产业示范园

启明星辰集团一直以来秉承的自主创新理念和天津信息安全产业示范园以“创新引领、共创繁荣”的目标不谋而合，本次合作中启明星辰集团将建设覆盖京津冀的区域性总部，打造数十亿元网络安全产业生态圈，成立辐射京津冀的启明星辰安全监控预警中心与安全服务应急响应中心。

天津经济技术开发区管委会副主任于梅与启明星辰集团副总裁徐刚签署合作协议

三方将带动园区安全生态圈发展，聚焦网络安全技术成果研发与业务创新，致力于成为技术交流、国际合作、产业投资于一体的大型综合示范园区，服务领域由网络安全专业领域，逐步延伸到大数据、物联网、人工智能等大生态圈体系，打造世界级的信息安全示范产业园。

成立网络安全前沿技术研发基地

以技术创新为动力，以市场需求为导向，依托集团信息安全产品和技术优势以及科研实力，积极推动本地网络安全产业的发展，培育网络安全技术科研创新，重点发展大数据、云计算、物联网、人工智能等前沿安全技术领域，促进安全技术和解决方案在实际中的广泛应用。依托启明星辰集团信息安全行业龙头企业影响力，引进高科技企业与人才，解决就业岗位问题，与天津优秀高校建立联合网络安全研究体系，研究生产适应天津市内业务需求的新技术、新产品，助力企业、园区与税务创收。

创办启明星辰天津网络空间安全研究院

网络安全人才是网络安全领域竞争的核心，启明星辰集团根据双方优势及战略发展需要，共同建设“两中心一学院”，确定合作课题。以“天津急需，区域一流”为出发点，共同建立协同创新平台，积极开展关键共性技术的研究，共同建立科技资源共享机制。

关于网络安全人才培养，启明星辰集团将与天津高校达成战略合作，共同创办启明星辰天津网络空间安全研究院，积极建立学生创新和实践能力培养基地，并在签约仪式当天，与天津理工大学达成合作，积极开展产教融合的网络空间安全专业人才培养模式的探索与实践，加强在人才培养目标和培养方案确定等环节的交流沟通。

天津理工大学党委副书记杜长有与启明星辰集团副总裁徐刚签署战略合作协议

此外，还将根据战略合作建立“信息安全威胁情报与态势感知研究中心”、“网络安全大数据挖掘分析研究中心”，培养具备专业水平、多种技术能力的网络安全人才。

落成网络安全运营中心

天津市智慧城市建设充分考虑安全先行理念，集团建立以天津为中心辐射京津冀地区的智慧城市安全独立运营中心，将遵循“安全先行”、“秩序可控”的原则和目标，积极参与天津市智慧城市建设运营工作，提升天津市网络安全技术体系综合能力。

近年来，启明星辰在智慧城市安全运营中心、云安全、大数据、移动安全、工控安全、网络安全人才培养的战略布局初现成效，全面完善的解决方案得到各行业、各省市企业级用户的高度认可。

智慧城市独立安全运营中心的建设之路还在继续，随着集团在与各市的智慧城市安全运营中逐步展开全方位、深层次的合作，设想全国智慧城市建设时，如果都能考虑让网络安全先行，那不久的将来，我们的网络安全强国梦就会近一步。