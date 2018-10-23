以公平正义的网络安全理念 建设安全的营商环境

近一段时间，由于非传统安全威胁，尤其是来自于网络安全等方面的威胁持续蔓延。合作建设“一带一路”安全健康的营商环境，维护国际经济安全避风港的声音越来越突出。

自在2013年9月提出“丝绸之路经济带”概念，已经过去了5个年头。“一带一路”不仅带动了各国经济发展，而且共同打造了政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

近一段时间，由于非传统安全威胁，尤其是来自于网络安全等方面的威胁持续蔓延。合作建设“一带一路”安全健康的营商环境，维护国际经济安全避风港的声音越来越突出。

在湖南省张家界市举办的“2018丝绸之路工商领导人(张家界)峰会”上，一个由中国友谊促进会、启明星辰信息技术集团股份有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司主办的名为“共建安全的国际营商环境”的分论坛就引起了多方关注。

“一带一路”相关国家前政要、驻华使节、国际组织领导、各国商协会主席、中外企业领导人、专家学者等中外嘉宾一同探讨共建安全的国际营商环境问题。

在推进“一带一路”建设中营商环境存在哪些问题?

建设安全的营商环境应采取什么样的措施?

如何加强营商环境的国际合作?

加强网络安全到底对建设安全的营商环境有多重要?

……

在启明星辰集团高级副总裁茆卫华看来，这些问题的一个重要基础是如何解决网络空间的公平和正义。

他在发言时提到：“启明星辰集团倡导的网络空间的公平正义是集团的网络安全理念，也是一种技术基础上的管理机制和商业模式，更是在网络空间中，网络和数据权利的平等和共同利益。”

数据，作为可预知的未来最重要的资源之一，其安全问题已成为国家安全问题。网络空间中的跨境数据犯罪、恶意病毒传播等行为已成为了一种新的威胁。

以去年5月全球爆发的“永恒之蓝”勒索病毒事件为例，99个国家和地区遭受感染，大量重要数据被加密，由数据受损给“一带一路”相关国家、地区带来的社会影响也凸显了出来。

一系列跨国网络安全事件的出现，让我们发现数据的权属问题、滥用问题以及引发的数据犯罪问题不是小事。

那如何让数据有安全感?独立!

作为网络安全领军企业，启明星辰在提升中国网络安全的同时，始终坚持以更大限度呼吁保证国际网络空间的公平与正义。

启明星辰集团从保证网络空间公平正义的理念角度出发，提出的I³战略，积极的促进了公平正义网络空间和营商环境的建设。

“智能化”从技术上保证了安全的能力，“互联”从对象的感知上保证了安全的有效，“独立安全运营”从机制和商业模式上保证了网络空间的公平正义。茆卫华介绍到，以“第三方独立运营”作为保障网络空间安全的重要手段，建立独立运营的模式，是保障网络空间公平正义最有效的方式之一。

网络空间的安全、数据的安全，从来不是某个人、某个企业、某个国家的事情，这是一件需要全球各行业共同探讨的事情。

我们在这里呼吁国内外的各个国家、各个网络安全公司共同关注网络空间的公平正义，共建良性的社会环境和营商环境。