Palo Alto 1.7亿美元收购云安全初创公司RedLock

Palo Alto今天宣布，已同意以1.73亿美元全现金交易方式收购RedLock，后者是一家专注于保护云环境的竞争对手公司。

Palo Alto今天宣布，已同意以1.73亿美元全现金交易方式收购RedLock，后者是一家专注于保护云环境的公司。

此次收购是网络保护巨头Palo Alto今年进行的一系列数亿美元收购中的最近一次。今年4月，Palo Alto斥资3亿美元收购了Evident.io公司，这也是一家专注于云安全的公司。早些时候，Palo Alto以1亿美元价格收购了以色列端点保护初创公司Secdo。

位于美国加利福尼亚州门洛帕克的RedLock和Secdo一样都是成立于2015年，该公司开发了支持所有主流公有云平台的威胁检测服务，使用人工智能扫描企业部署以找出恶意活动的迹象。

RedLock的算法会收集有关云环境的配置数据，并将信息与各种其他因素相关联，例如内部应用的网络流量等。当服务检测到违规行为时，它可以通过向公司的其他安全工具发出命令来自动响应。

Palo Alto产品营销总监Chris Morosco在博客文章中写道：“假设用户在组织内部创建了一个安全组，但却意外地将其打开了。RedLock会发现这一行为，发现这与运行MongoDB的VM相关联，并确定数据库正在接收来自已知恶意IP地址的互联网流量。接下来，数据库会自动转移到私有安全组 – 并修复这一风险。”

从收购金额来看，Palo Alto显然对RedLock的能力印象深刻。1.75亿美元的价格相比RedLock从投资者筹集的1200万美元来说显然是巨额溢价，特别是考虑到它刚刚在去年走出隐形模式，客户群可能都是很有限的。

Palo Alto预计将在本月底完成收购。Palo Alto将把RedLock与收购Evident.io获得的一部分收购的软件集成在一起，专注于帮助企业组织检查云环境的安全设置是否符合数据法规。Morosco在博客文章中表示，客户可以预期收购之后打造的产品将在明年初上市。

Palo Alto 表示在全球拥有约6000家云客户。以内部企业网络防火墙制造商而闻名的Palo Alto，通过有机产品开发计划和收购相结合，响应公有云的兴起。Palo Alto早前的交易包括2017年以1.05亿美元收购LightCyber以及在2015年收购软件即服务安全专业公司CirroSecure。