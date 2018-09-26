华为云数据复制服务DRS上新 支持更多数据库引擎

近期，华为云数据复制服务 DRS 推出新功能，在支持 MySQL 、SQL Server 的基础上，新支持 MongoDB 、Postgresql 两款主流数据库，帮助用户低成本、低风险的进行数据迁移。

企业要发展，离不开上云；上云要保障，离不开灾备。无论上云还是灾备，数据迁移都是必经之路。但作为企业云化的一大拦路虎，数据迁移不知难倒了多少英雄好汉。没有专家，迁移任务太难；有了专家，迁移成本太高。二者都不惧，又得掂量业务中断或者数据丢失的风险。业务是命，数据是钱，但发展才是硬道理，怎么办？

近期，华为云数据复制服务 DRS 推出新功能，在支持 MySQL 、SQL Server 的基础上，新支持 MongoDB 、Postgresql 两款主流数据库，帮助用户低成本、低风险的进行数据迁移。

华为云数据复制服务（Data Replication Service，简称为 DRS），是一种易用、稳定、高效，用于数据库在线迁移和数据库实时同步的云服务。DRS 围绕云数据库，降低了数据库之间数据流通的复杂性，有效帮助用户减少数据传输的成本。

传统数据库迁移场景下，企业往往面临诸多难题：

迁移步骤复杂，操作人员需要专业技术背景，门槛高。 人工部署耗时多，往往需要数周甚至上月，周期长。 企业需承担DBA 专家人力成本，迁移硬件成本，成本高。 迁移可能面临任务失败、业务中断、数据丢失，风险大。

因此，一款安全易用的专业数据迁移工具，对用户而言相当重要。

了解到用户的这一痛点后，华为云数据库于今年3月的华为生态大会上发布了 DRS，提供多场景、多网络、多类型引擎支持的数据迁移服务，并配套迁移监控、数据一致性对比等多种迁移辅助工具，上线便得到广大用户一致好评。

在云迁移、云灾备等应用场景下，用户均可使用 DRS 进行异地灾备、跨云灾备、近实时灾备，为核心业务提供容灾保护，帮助用户轻松完成迁移任务，让客户数据在数据库间自由流动。

DRS 操作简单便捷，迁移任务仅 10分钟就准备就绪，而且使用了增量迁移技术，最大限度允许迁移过程中业务继续对外提供使用，有效将业务系统中断时间和业务影响最小化，保障业务零中断和数据零丢失，使数据库平滑迁移上云得以实现。

DRS的推出，帮助用户实现了跨云、跨网、跨线上线下的数据迁移。无论是在本地机房、其他云、还是华为云自建的数据库，都可不受限制的进行数据库迁移。

此外，DRS 还支持多种网络方式下的迁移，包括：

公网网络 华为 VPN 网络 专线网络 华为VPC 网络环境

值得一提的是，新支持的 MongoDB 引擎，华为云刚推出的社区增强版，提升 3倍读写性能、100倍弹性伸缩、10倍故障重构、10倍备份恢复，几个关键服务能力在业界都处于领先地位。

当前，DRS 配套的四款数据库华为云均推出了免费试用套餐，体验可移步官网。了解 DRS 更多详情：

https://www.huaweicloud.com/product/drs.html

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