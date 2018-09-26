山石网科连续五年入选Gartner UTM魔力象限

近期，全球知名咨询机构Gartner发布了2018年度UTM魔力象限，中国网络安全行业领军企业山石网科凭借其在边界安全和云计算安全领域突出的技术创新力和前瞻性、开放的生态合作建设、以及在国内外优异的市场表现，连续第五年入选Gartner UTM魔力象限。

近期，全球知名咨询机构Gartner发布了2018年度UTM魔力象限，中国网络安全行业领军企业山石网科凭借其在边界安全和云计算安全领域突出的技术创新力和前瞻性、开放的生态合作建设、以及在国内外优异的市场表现，连续第五年入选Gartner UTM魔力象限。山石网科UTM解决方案专注于为中小型企业及分布式企业提供完善有效的网络安全防护及服务。

在最新发布的的UTM魔力象限报告中，Gartner认为，与往年不同的是，今年山石网科在不断提升自身技术实力的同时，以开放共赢的态度增强了与安全生态不同领域技术伙伴间的深入合作，致力于为用户提供更丰富、更精准、更有效的解决方案。Gartner评价山石网科UTM系列产品及解决方案是中国及拉丁美洲地区中小型企业用户的最佳选择之一。

作为国内早期开始投入研发云计算安全产品的厂商，山石网科已在国内公有云laas市场占有很重要的地位。山石云·界目前已登陆阿里云、AWS、Azure三大国内外主流云计算平台应用市场，支持绝大多数中国主流共有云平台，包括移动云、联通沃云、电信云、阿里云、京东云等，为客户提供全方位公有云安全支持。同时，逐步扩大与国内主流私有云服务商的深度集成与合作，包括浪潮云，华为云，有云，品高云等。凭借丰富的项目合作经验、过硬的技术实力和优质的售后服务体系，山石云·界赢得了国内政企、高校、金融、运营商等行业客户广泛认可。

根据Gartner预测，到2023年，30%的中小型企业将选择部署具有更成熟终端功能的防火墙，以更有效地预防高级威胁，而目前这一比例还不足5%。面对这一市场需求，山石网科早有准备。去年，山石网科与江民科技签署战略合作协议，共同发布“网络+终端联动”的解决方案。除了基本的网络安全控制，如防病毒和IPS外，山石网科更有一套完整的基于生命周期的高级威胁防护方案，从多个维度出发，全面覆盖以勒索软件为首的高级 威胁入侵和传播方式，为用户提供高效、稳定的安全防护。

在报告中，Gartner对山石网科积极集成外部伙伴和生态、共同提升安全防护水平的这一发展战略给予了高度评价。作为一家综合的网络安全厂商，山石网科可为用户提供包括云计算安全、边界安全、内网安全、数据安全、智能分析管理以及安全服务等在内的智能多维安全防护体系。同时，山石网科秉承更开放的合作态度，针对不同厂商的所长和短板，建立互利共赢的合作关系，通过为用户更优解决方案，提升山石网科的市场表现力和品牌竞争力。

山石网科产品市场高级副总裁张凌龄表示：”山石网科始终致力于为用户提供全方位、更智能、零打扰的网络安全解决方案。连续上榜Gartner魔力象限即是国际权威机构对山石网科的认可，更激励着我们继续前行。山石网科正在通过自身技术实力的不断提升，以及与生态伙伴间的技术、战略合作，为保护用户网络与信息安全竭尽全力。“