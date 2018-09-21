采众家之长，促产业发展，首届华为安全商业联盟峰会圆满举行

9月19日，华为在广东东莞举办以“采众家之长，促产业发展”为主题的2018华为安全商业联盟峰会，特邀联盟合作伙伴共同展示联盟阶段性成果，探讨联盟未来发展方向，并宣布华为网络安全领域长远的生态合作战略，与联盟合作伙伴共同促进安全产业健康发展。

至顶网安全频道 09月21日 综合消息： 9月19日，华为在广东东莞举办以“采众家之长，促产业发展”为主题的2018华为安全商业联盟峰会，特邀联盟合作伙伴共同展示联盟阶段性成果，探讨联盟未来发展方向，并宣布华为网络安全领域长远的生态合作战略，与联盟合作伙伴共同促进安全产业健康发展。

作为华为安全商业联盟的首届峰会，华为向11家联盟合作伙伴集中进行了授牌，并邀请合作伙伴共同持续投入，打造更具价值的整体安全解决方案，推动安全产业健康发展，帮助客户构建完整、有效的网络安全防护体系。

华为安全商业联盟合作伙伴授牌仪式

在今年3月青岛举办的在华为中国生态伙伴大会上，华为主导发起了“华为安全商业联盟”，联盟自成立之初即有明确的目标和清晰的方向，联盟的方向是基于华为SDSec（软件定义安全）解决方案的架构，结合华为与联盟成员各自的优势，不断完善安全解决方案；目标是希望整体安全解决方案能够真正地解决客户问题，帮助客户在实际应用中防御任何可能出现的安全威胁与风险。

联盟成立半年来，华为发布了多个用于统一联盟成员产品对接的标准规范，并先后与北京微步在线科技有限公司、北京江民新科技术有限公司、360企业安全集团、远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司等联盟成员相关产品进行了基于SDSec架构的方案对接。在此基础上，通过协作与实践，联盟本身的价值与影响力已初步体现。

华为网络安全领域总经理宋端智介绍华为安全商业联盟进展与战略规划

“标准化是产业健康发展的必经之路，华为希望通过SDSec软件定义安全的架构来促进安全产业的标准化。”华为网络安全领域总经理宋端智表示，“并寻找在业界细分领域中有竞争力的合作伙伴产品，立志将华为SDSec打造为业界最佳实践，希望有一天成为事实上的标准，促进安全产业健康发展，这是我们成立华为安全商业联盟的根本原因。”

本次出席首届华为安全商业联盟峰会的联盟伙伴有，杭州安恒信息技术有限公司、远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司、北京微步在线科技有限公司、北京江民新科技术有限公司、360企业安全集团、启明星辰信息技术集团股份有限公司、北京天融信科技有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、珠海经济特区伟思有限公司、亚信科技（成都）有限公司、北京山石网科信息技术有限公司以及北京天融信网络安全技术有限公司。华为与众多联盟伙伴将共同努力，持续投入，为客户联合打造更加全面的安全解决方案。



