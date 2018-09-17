2018网络安全宣传周正式开幕 亚信安全携 “网络空间平安城市”助力新时代网络强国梦

9月17日-23日，2018年国家网络安全宣传周在成都正式拉开帷幕。作为中国网络安全产业领跑者，亚信安全积极响应“网络安全为人民，网络安全靠人民”的号召，以“联动·聚力 共筑国家网络强国梦”为主题，携“网络空间平安城市”成果进行了重点展示。

至顶网安全频道 09月17日 综合消息： 9月17日-23日，2018年国家网络安全宣传周在成都正式拉开帷幕。作为中国网络安全产业领跑者，亚信安全积极响应“网络安全为人民，网络安全靠人民”的号召，以“联动·聚力 共筑国家网络强国梦”为主题，携“网络空间平安城市”成果进行了重点展示。以网络空间平安城市指挥中心、关键信息基础设施保护、核心技术以及产学研用合作为内容，亚信安全通过态势感知、高级威胁调查取证，以及网络安全电信反欺诈等平台的集中呈现，展示了新一代“网络空间平安城市”指挥中心的强大能力，以全方位、全天候、立体化的技术创新轨迹，精密演绎“网络空间平安城市”的进阶能力，共创自主创新、技术突破、聚众合力的网安产业发展新态势。

【亚信安全以“联动·聚力 共筑国家网络强国梦”为主题亮相网络安全宣传周】

党的十八大以来，党中央高度重视网络安全建设。没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。十九大更是对加快推进新时代网络强国建设作出了全面部署，《国家安全法》《网络安全法》等法律法规相继制定出台，在新形势下促进网络安全产业新发展。

亚信安全董事长何政表示：“近年来，在国家网络安全空间战略和创新驱动发展战略的指引下，我国的智慧城市建设进入到快车道。在本届国家网络安全宣传周上，亚信安全全面展示‘网络空间平安城市’建设与应用的丰硕成果，希望用丰富多彩的形式为公众提供更真实的网络安全体验，助推公众网络安全意识的全面提升。”

打造智慧城市新大脑 助力网络平安空间

在智慧城市建设过程中，智慧应用与网络安全密不可分。越来越多的城市管理者意识到，网络安全已成为智慧城市可持续发展的基础保障。亚信安全认为，在与不断演化的网络威胁对抗中，需要将网络安全防护系统纳入到智慧城市管理系统之中，平安城市不仅仅局限在治安管理、安全生产、社会监控等城市物理空间安全，同样也应该指网络空间的安全性。

【亚信安全携 “网络空间平安城市”成果进行重点展示】

为了助力打造清朗的网络空间，亚信安全在2016年率先提出“网络空间平安城市”的先进理念，并结合智慧城市运营的各个场景为用户提供了一体化的解决方案。致力于为城市的网络空间提供专业、健全的网络安全的配套设施，为网络空间平安城市提供公共安全服务和专业技术人才及运营能力。

在2018安全周上，亚信安全围绕着“网络空间平安城市指挥中心”，以实景呈现方式，全方位地展现出城市网络空间安全管理的技术细节，让观者真实感受到“聪者听于无声，明者见于未形”的超强震慑力。

· 网络安全态势感知平台：态势感知平台是“智慧大脑”中最重要、最复杂的系统之一，它可以实现“知、防、管、控”的规范化、一体化、协同化和智能化，进而支撑了全天候全方位的感知城市网络安全和网络安全服务。亚信安全结合智慧城市应用场景，针对不同领域的安全问题，构建了区域态势、行业态势（金融、电信等）、企业态势、反欺诈态势、互联网内容安全态势、深度威胁态势等多维的态势平台，利用协作式、体系化、层次化的全网态势感知技术，将网络安全探针覆盖到城市的每个角落。

· 高级威胁调查取证平台：在网络空间对抗过程中，需要回答“谁进来了，是敌是友，他做了些什么”的问题，而亚信安全高级威胁调查取证中心的作用就是这些困惑的“解题器”。通过本地的网络取证设备、终端取证设备和沙箱分析设备获取所有安全事件记录，汇总到大数据调查取证中心；同时通过云端威胁情报回路共享全球的安全事件，也输送到大数据调查取证中心，进行统一地关联分析，形成完整的取证链条。

· 信息安全公共服务平台：亚信安全落户成都市的信息安全公共服务平台，是依据国家网络安全战略中要求“政府、企业、社会组织共同参与，共筑网络安全防线”的良好实践。该平台聚焦成都市的整体网络安全，面向政府和企事业单位提供态势感知、安全预警、钓鱼网站监测服务、DNS防篡改监测服务、远程漏洞扫描等多项网络安全服务，充分发挥了公共服务的职能，为城市网络安全的治理和决策提供了确实有力的依据。

· 网络安全电信反欺诈平台：自2016年起，亚信安全以网络安全态势感知中心为平台，融合各方力量，与运营商、公安及通信管理部门联合，共同建设了电信业反欺诈态势平台。截至目前，已协助公安部门破获大量电信反欺诈案件，防止数千万人次网络恶意欺诈，挽回用户损失超过100多亿元，取得了良好的治理效果和社会反响。

核心技术持续创新 构筑网络安全底线

网络安全的核心技术不仅是智慧城市的保护伞，更是国之重器。亚信安全作为中国网络安全产业领跑者，不仅在国内首先提出“网络空间平安城市”建设理念，更拥有云计算安全、APT治理、邮件安全、终端安全、服务器安全、移动安全、态势感知、大数据安全、身份安全等全球领先核心技术。

随着移动互联网、大数据、物联网和云计算等新兴技术的崛起以及互联网+、中国制造2025等政策支持的频频出台，越来越多的企业开始争先恐后地加入数字化转型浪潮中。然而，攻击者将利用“身份认证”这块短板，窃取和冒用合法用户的身份，发表不实言论、盗取机密数据、触动网络底线的事件时有发生。

【亚信安全构建可信身份体系，为每一个网络公民的“虚拟身份”提供安全保障】

可信身份体系已经成为网络空间安全的基础，公民网络“虚拟身份证”已成为虚拟社会管理的基础设施。为了保护每一个公民的在网络空间中的数字化安全，亚信安全依托企业内部身份安全管理（4A）、网站统一认证管理（UAM）、互联网认证管理（AAA）、新一代可信认证服务平台（信盾）等产品，以及融合大数据、生物识别、机器学习、人工智能等核心技术的持续创新，形成了全功能化、全行业化的多维度身份认证覆盖。同时，亚信安全还将针对“万物皆有身份”的物联网应用，广泛的合作伙伴解决身份安全架构的一致性问题，为用户提供从咨询、产品、交付到运营的端到端服务。

在本届安全周上，亚信安全还针对互联网+形式下的移动安全技术进行了全景展示。通过全新的移动安全管理策略，用户可以借助“VMI云手机”等创新的移动化管理架构，确保移动终端数据不落地，云端业务不出数据中心，由此全面提高企业移动业务数据的安全系数。

【亚信安全“VMI云手机”全面提高企业移动业务数据的安全系数】

网络为民所用 安全为民所系

亚信安全CEO张凡表示：“过去三年，亚信安全完成了一组漂亮的‘三级跳’，从开局到攻坚再到决胜，公司快速成长，并在多个核心技术领域取得了领先优势。”

与此同时，亚信安全还在成都市委市政府的支持下，以“推动核心技术成果转化，推动强强联合、协同攻关，探索组建产学研用联盟，突破核心技术”为指导思想，成立了亚信网络安全产业技术研究院，践行新时代网络安全战略和思想，推进网络强国建设，推动我国网信事业发展，让互联网更好造福国家和人民。目前，亚信安全产研院已成为网络安全领域技术创新、产学研用协同、科技成果转化、创新企业培育、创新人才培养的重要载体，有力支撑网络安全产业发展。

人民是主体，网络是载体，安全是纽带。在本届安全周上，亚信安全向广大市民及政企事业单位代表全面展示当前城市网络安全挑战及应对策略，为守护网络安全、推动产业发展、践行国家战略，实现“网络安全为人民”贡献出自己的力量。



