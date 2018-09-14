思博伦获批成为“CTIA物联网网络安全认证”的授权测试实验室

思博伦通信宣布已获批成为“CTIA物联网网络安全认证”的授权测试实验室。这是一项全新的测试项目，旨在确保物联网（IoT）设备的安全设计和能力。

思博伦通信宣布已获批成为“CTIA物联网网络安全认证”的授权测试实验室。这是一项全新的测试项目，旨在确保物联网（IoT）设备的安全设计和能力。在开发该项目测试要求和计划的过程中，思博伦SecurityLabs与领先的无线运营商、技术企业、安全专家和其它测试实验室开展了密切的协作。

该项目根据国家电信与信息管理局（NTIA）和国家标准与技术协会（NIST）的物联网安全提议设立。

在针对蜂窝和网络联接的物联网设备安全和性能评估方面，思博伦拥有广泛而丰富的经验。思博伦是物联网社区（IoT Community）的积极成员，并且是 IoT Slam会议的赞助方，思博伦战略营销副总裁Bill Mortimer担任物联网社区的现任顾问委员会主席。

思博伦通信负责安全咨询的高级总监Sameer Dixit指出：“威胁制造者一直在不厌其烦地展示自己侵入车载、医院、制造工厂、公用事业和公共基础设施中各类物联网设备的所谓技能，以达到险恶目的。我们的专业能力可以从全局上评估物联网设备的安全性和性能，并为厂商、部署机构和服务商提供全面的测试服务。凭借CTIA物联网网络安全认证带来的优势，客户可以更好地管理和保护其网络，以及那些挽救生命的重要设备。”

思博伦SecurityLabs目前已能提供全面的物联网安全性和性能测试，并且在该项目正式启动后开始提供CTIA物联网网络安全认证。