 联软科技携手腾讯智慧安全：正式宣布深度合作战略

9月13日，联软科技携手腾讯智慧安全在北京召开媒体见面会，并共同发布企业内网安全管控解决方案，

至顶网安全频道 09月14日 综合消息： 9月13日，联软科技携手腾讯智慧安全在北京召开媒体见面会，在30多家媒体的共同见证下，正式宣布双方成为深度战略合作伙伴，并共同发布企业内网安全管控解决方案，将双方的产品深度整合，为银行保险、证券、运营商、交通物流、能源、制造、零售等行业客提供统一管控的平台级解决方案。

作为腾讯智慧安全的重要战略合作伙伴，联软科技Leagview安略统一管控平台已全面对接腾讯御点终端安全管理系统，这意味着联软科技的安全平台将整合腾讯积累19年的安全经验——百亿量级云查杀病毒库、引擎库以及腾讯TAV杀毒引擎、系统修复引擎，将可以应用到企业内网安全领域，更加有效地防御企业内网的病毒木马攻击。

在当前网络安全威胁日益复杂、变幻莫测的发展趋势下，病毒传播、企业机密信息泄漏、生产业务数据丢失、办公网络滥用等企业网络安全隐患不断爆发，越来越多企业难以通过单一手段或几种安全工具的简易整合去有效应对当前的新型复杂攻击。数据防泄密、补丁管理、终端安全、接入认证、基线管理、资产管理等各种安全管理系统在大型机构内部网络中不断部署，这些分散的、不断增多的安全系统加重了管理负担，且因缺乏统一的架构，数据难以集中，系统间缺乏协同，使得安全效果有限。

联软科技副总裁张建耀表示，“联软科技经过持续十多年的研发，历经多次架构迭代的LeagView安全管控平台专为解决这一问题而设计，通过一个平台，统一框架，数据集中，实现更强更智能的安全保护的同时，减轻安全管理负担。通过与腾讯智慧安全的深度合作，为我们平台整合了全球一流的反病毒木马攻击能力，并且通过与腾讯智慧安全之间的相互赋能，更加丰富了企业网络安全生态链的防护能力。”

腾讯智慧安全副总经理邓振波认为，依托电脑管家为基础的腾讯御点，具有11年为用户提供安全防护的成功经验，并拥有先进安全的大数据平台和AI等核心技术实力，助力企业级网络安全市场。通过与联软科技的合作，在终端安全进行深度整合，发挥双方各自领域所长，希望为更大范围的企业市场客户提供从威胁预判、防御到及时分析、拦截安全隐患的终端全方位安全防护，保障互联网+时代企业大数据和运营安全。

协作、联防，构建整体安全防护，是数字时代安全的必然趋势。传统企业进行数字化转型，需要注意每一个环节的安全隐患。安全也不再是单企业、某个领域企业的事情，需要超越边界，构建全领域合作模式。而此次联软科技与腾讯智慧安全之间合作的开展，将帮助用户解决更多场景化、业务化的需求，无疑可以帮助更多企业构建可控的安全内网。