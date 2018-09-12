IDC：2018年第二季度全球安全一体机持续增长，UTM领跑

根据IDC全球安全一体机季度追踪报告显示，2018年第二季度整个安全一体机市场实现了出货量和收入的双重增长，全球收入环比增长11.1％，同比增长17.0％，达到36亿美元。出货量环比增长9.9％，同比增长25.3％，达到921278台。

至顶网安全频道 09月12日 编译：根据IDC全球安全一体机季度追踪报告显示，2018年第二季度整个安全一体机市场实现了出货量和收入的双重增长，全球收入环比增长11.1％，同比增长17.0％，达到36亿美元。出货量环比增长9.9％，同比增长25.3％，达到921278台。

统一威胁管理（UTM）子市场继续推动全球市场，收入环比增长9.6％，同比增长16.5％，达到19亿美元。目前UTM在整个安全一体机市场中占比52.9％。此外，网络安全（包括WAM）的季度表现强劲，环比增长7.3％，同比增长7.8％。讯息安全子市场的出货量同比增长9.0％，但环比减少2.6％。只有Ipsec VPN和SSL VPN在该季度收入下滑。

区域亮点

2018年第二季度，美国全球安全一体机市场收入在全球收入中占比40.7％（低于第一季度的42.3％），环比增长7.0％，同比增长16.6％。亚太（不包括日本）（APeJ）地区的收入表现最为强劲，环比增长28.2％，同比增长21.0％，在全球市场中占比24.2％，高于2018年第一季度的21.0％。此外在EMEA地区中，中东欧的增长率最高，收入环比增长11.5％，同比增长16.9％。UTM仍然是美国和欧洲增长的主要动力，而在APeJ地区防火墙继续得到快速普及。

IDC安全产品项目总监Robert Ayoub说：“2018年第二季度网络安全市场继续保持强劲增长，顶级厂商都实现了两位数的同比增长。防火墙和UTM是增幅最大的领域，因为网络更新推动着周边安全更新，厂商也在不断增加新的功能，提高所有产品线的性能。”

*注释：在全球安全一体机市场，当两个或更多厂商之间的收入或出货份额相差1％或者不足1%的时候，IDC认定这些厂商处于并列位置。