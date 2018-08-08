研究表明，亚太地区超过一半的消费者认为安全的应用体验比便利性更重要

根据F5 Networks委托执行的一项名为“便利性曲线—安全性与便利性的较量”的研究，如今的消费者愿意牺牲应用的便利性来换取安全性。

根据F5 Networks委托执行的一项名为“便利性曲线—安全性与便利性的较量”的研究，如今的消费者愿意牺牲应用的便利性来换取安全性。

根据这项与 YouGov 联合开展的区域性研究，亚太地区的消费者认为安全的应用体验最重要，其中有 53% 的受访者将安全性排在了功能和便利性前面。此外，亚太地区的消费者在安全性方面持零容忍态度，如果数据安全遭到破坏，近五分之三的受访者会选择彻底放弃相关应用。

从推动消费者市场增长到交付创新业务模式，亚洲已经成为塑造全球数字化经济的中坚力量。为了解亚太地区消费者的应用使用观念和态度，F5 联合 YouGov 对来自澳大利亚、中国大陆、中国香港、印度、印度尼西亚、菲律宾和新加坡的 3,700 名受访者开展了调查。

F5 Networks 中国、日本和亚太地区高级副总裁 Adam Judd 表示：“如今的应用为企业与用户的交互提供了一个特殊的个性化环境，因此也改变了消费者与产品和服务的交互方式。一看我们的研究结果便知，安全性仍然是亚太地区消费者最关心的问题，即使该地区的多元化也掩盖不了这样一个关键事实。由于应用将继续在亚太地区占主导地位，企业只有了解其客户在便利性曲线中的位置，才能交付合适的用户体验，否则就可能让客户白白流失。”

新加坡管理大学信息系统副教授 Debin Gao 博士表示：“安全性和便利性的关系可谓是此消彼长，要想找到合适的平衡点并不容易。设备或程序用起来越方便，安全性可能就越低。这就让人陷入了两难境地：是牺牲安全性还是便利性？这个问题可以在 F5 便利性曲线中找到答案，该地区的受访者在不同的阶段产生了不同的偏好。值得一提的是，虽然应用的使用不断增长，但是用户拥有的应用数量是有限的。企业必须要分清用户的关注重点，并在设计应用时将这些因素考虑在内。”

用户难抵便利诱惑

安全性在亚太地区消费者的所有数字活动中都是首要考虑因素，53% 的受访者认为安全性高于便利性就是一个有力的证明。实际上，近一半（46%）的受访者表示，更高的安全性是未来五年内改进数字体验的最重要因素。

但是，尽管社交网络可能会出现非法使用个人数据的现象和攻击漏洞，但它仍然是使用频率最高的应用类型，尤其令人担忧的是，它是该地区被用户信赖的第二大应用类型。究其原因，还是在于社交网络的实用性和便利性 —— 它不仅支持用户轻松获取亲朋好友的最新动态，还提供了单点登录 (SSO) 其他各种应用的选择，包括手机游戏和电子商务网站等。这表明用户愿意舍弃个人信息的安全来换取便利性和实用性，但却没有再三考虑这些行为的安全隐患。

市场内部应用预期各有不同

虽然我们的研究显示用户整体偏向于安全性而非便利性，但是正如“世界上没有两片完全相同的树叶”一样，具体的片区也有所不同。在“移动先行”的新兴经济体中，大部分用户的第一次数字体验来自移动设备，这种热情和兴奋就转换成了体验至上、安全其次的思维模式。

在印度尼西亚、印度和菲律宾等数字技术快速普及的新兴市场中，消费者优先考虑便利性，而澳大利亚和新加坡等发达市场的消费者认为安全第一。实际上，在更成熟的数字化国家中，认为安全性高于便利性的用户比例较高，比如澳大利亚和新加坡的这一数字就分别达到了 63% 和 67%。相比之下，印度尼西亚、印度和菲律宾中视便利性优于安全性的用户比例就高出了 14%。

千禧一代求方便、弃安全

到 2020 年，全球超过 60% 的千禧一代（18-34 岁）都来自亚太地区。他们将最终成为影响应用业务的核心力量，其偏好则将成为企业设计应用的风向标。

尽管千禧一代在技术的浸泡下长大，却可能成为攻击者的最佳目标，因为这些数字一代把安全性视为理所当然。研究显示，不到一半（44%）的千禧一代认为安全至上，而 X 一代（35–54 岁）和婴儿潮一代（55 岁及以上）的这一数字分别为 53% 和 69%。

虽然通常千禧一代对潜在数据安全风险的敏感度更高，但却不太放在心上。32% 的千禧一代会在数据安全遭到破坏时继续使用应用，对数据泄露表现出了更高的容忍性。作为未来的领导者，千禧一代应该了解他们所面临的安全风险级别，因为他们这种散漫的安全态度只会百害而无一利，并成为安全漏洞的主要原因。

如今应用已经成为很多企业的门面担当，便利性曲线反映了用户对应用的认识历程，期间用户将会逐渐了解应用安全性与便利性的跷跷板关系，并学会如何平衡和取舍。当今企业面临的挑战就是在便利性与安全性之间取得平衡，同时避免“便利性陷阱”，导致用户既不满意便利性、也不满意安全性。