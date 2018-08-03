车联网安全，或将成为东软的一张崭新名片

“在很长的一段时间内，国内车联网安全确实还只是一张白纸。希望经过一番打磨之后的车联网安全，能够成为东软的一张崭新名片。”

“车载信息安全产业联盟发展到今天，我们曾经完成了很多创举，成员间合作的效果超过当初的预期。事实上，凭一家之力很难把国家的产业水准提升到一个足够的高度。为此，我们必须集思广益，凝聚一切可以聚集的资源。”东软集团副总裁兼网络安全事业部总经理杨纪文如是说。

近日，京城西郊卧佛寺，一场由车载信息安全产业联盟主办，车载信息安全产业联盟发起单位东软集团、恩智浦(中国)承办的车载信息安全产业技术高峰研讨会在这里悄悄开启。

这实际上是一次表面低调但实际上拥有超高标准的行业会议，包括长安、长城、吉利、东风、广汽、一汽集团、一汽轿车、北汽新能源、宇通等国内知名整车厂品牌在这里齐聚一堂，来自联盟内的政府相关部门、评测与认证机构、车厂以及东软、恩智浦等成员单位也派遣了数十位专家出席了本次研讨会，他们围绕国内外车载信息安全产业发展趋势、行业标准制定、关键技术与架构研究等内容进行了充分的交流，研讨适合中国汽车产业发展的技术创新与合作模式。

行业共识亟需达成

“车联网安全是一个新兴的产业。目前行业中不同机构的指标、标准都不统一。大家都是按照自己的理解去进行小心翼翼的尝试，对于未知领域，每个人都有自己的独特理解，每个人都有自己的认知方式。”重庆长安汽车股份有限公司智能化研究院副院长何文表示，现在亟需在行业中形成一种共识，完善相应的一些标准，来指导车厂针对总体架构完成最佳的方案设计。

作为联盟的发起人，何文在本次研讨会上成为新当选的联盟副主任委员。他认为，与互联网行业轻松颠覆传统家电行业和手机行业不同，在汽车行业中，传统车厂仍然占据了行业的主导地位，并成为该行业的主要玩家。出现这一情形的原因，在于汽车行业有着和传统行业不同的思维特征，汽车行业更看重对生命安全的尊重，更讲求高可靠性，更关注严密的体系和流程，从而很难被轻易颠覆。

不过，随着智能技术的发展，未来的汽车将不再作为一个独立的物体而存在，它将演变成为互联网中的一个移动终端。安全性将成为未来汽车基础核心技术之一。车联网安全也将成为其重要的一个技术方向。

甚至可以说，如果没有车联网安全，无法保障乘客生命安全的未来智能汽车很难实现真正的落地。正因为如此，知名车厂及其上下游企业对车联网安全日渐投入越来越多的关注。

如果能够产生一个标准来切实地指导这个行业完成各项方案设计和标准制定的话，就会极大地提升各家整车企业的共识水平，促进产业步入良性有序的发展。

在这样的背景下，2016年9月13日，车载信息安全产业联盟曾经应运而生。

在这一天，东软集团联手国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心、长安汽车、中国信息安全认证中心、中国软件评测中心、信息产业信息安全测评中心、奇瑞汽车、恩智浦(中国)在京共同建立车载信息安全产业联盟，其宗旨是提升中国车载信息安全产业在国际市场的总体竞争力。

同年9月27日，联盟成员单位在深圳成立“中国汽车信息安全共同兴趣小组”，融合国际、国内行业标准和技术研究，大力推动汽车安全架构体系的完善，促进中国无人驾驶汽车的高速发展。

在杨纪文的记忆中，车载信息安全联盟成立之初，各成员单位带着共同的梦想，通过各方的不懈努力，力求共同推动车联网安全事业的发展，为汽车终端用户提供更有保障、更高性能、更加安全的汽车产品。

经过近两年的发展，车载信息安全产业联盟已经取得了很多卓有成效的进展，其中包括共同发布《车载信息安全技术要求白皮书》，成功申报《信息安全技术汽车电子系统网络安全指南》国家标准项目，联盟成员单位东软集团作为国内唯一受邀单位代表中国参与联合国汽车信息安全标准建设工作等。联盟的成员单位也由最初的八家联盟单位扩展至车载信息安全上下游企业共二十多家。

东软集团副总裁杨纪文向记者表示，从结果来看，无论从协助国家制订汽车行业标准、白皮书的发布，还是从与各大车厂的实质性合作落地，车载信息安全产业联盟已经取得了实质性的进展，其效果远远超出我们最初的期望。

不过，他同时认为，作为联盟成员的负责人之一，他仍然感到一种任重而道远的压力，因为随着联盟的不断壮大，他们发现自己面临着更多可以做、应该做的事情，发现了更多与国际同行之间需要追赶的细节差距。

“我们所设立的联盟中，没有一家是造车企业的新面孔，没有一家是销量不佳的车企。比如，长城、宇通是商用车全球第一代表，长安代表的是中国新兴的自主品牌，东风二汽则是所有合资车厂中的一家代表性企业。”杨纪文表示，“我们希望成立一个高质量的联盟。我们的初衷并不希望让这个联盟过于庞大，因为这样很可能会导致组织上的松散。我们看重小而美的默契联盟。不过，近期我们发现，为了更快、更好地完成行业交给我们的事情，我们有必要吸纳更多有实力的盟友加入我们的阵营。”

车载信息安全产业联盟秘书长路娜表示，联盟在2016年成立之初就得到了网络安全行业主管部门领导和联盟成员企业单位领导的大力支持，以及国内外整车厂的密切关注。

“成立之初，我们本着小、精、准的原则，在联盟平台上快速组织资源，精准定位服务成员企业。共享联盟资源，促进产业合作，提供深度沟通平台。联盟首先聚焦服务成员企业之间在技术领域的合作项目，高效打通了整车厂、安全企业、国家安全测评机构在车载信息安全技术领域针对标准研究和制定、产品的研制和生产及车载安全产品应用检测等领域均发挥了重要作用。”路娜说。

据路娜透露，从2019年开始，车载信息安全产业联盟会逐渐地进入到第二个阶段，包括吸纳更多的成员企业，继续深入开展车载信息安全产业里面上下游生态链建设工作，特别是在车载信息安全前沿技术交流、国际和国内标准研究与制定、车载信息安全产品和解决方案领域做出更大的贡献与价值。

一个即将消失的“边界”

目前，智能驾驶在整个汽车行业并没有一个明确的定义，其发展方向也没有一个统一的答案。每家车厂都有对其的独特定义。

与此同时，很多车厂现在较少提及无人驾驶，而是更多地谈论智能汽车，因为无人驾驶的实现距离终点可能还有很远的距离。它不仅在技术方面存在诸多问题需要解决，同时在法律、伦理道德、社会公众安全方面同样面临着很多的未知问题需要一一化解。

长安汽车智能化研究院副院长何文认为，现在智能汽车行业还处于一个萌芽期，而且这个萌芽期很可能会持续一个比较长的时间。智能汽车的产业发展可能会经历一个比较长的时间，随着技术的成熟，汽车的智能化程度会逐渐越来越高，这个产业才会一步步地完成迭代和升级，在到达某个高度之后，才会跃迁到自动驾驶这个更高的层级。

“现在的智能驾驶都是在有限场景、有限边界中的‘自动驾驶’。‘边界’的消失或许需要5～10年的时间才能最终完成。我们注意到，近期京东、苏宁、美团等企业都在推出自己的无人车概念。这个行业的发展需要借助这些巨头的力量来进行推动和加速。”何文说。

的确，中国幅员辽阔，不同地域的交通状况互不相同，甚至在交通标识方面也没有完全绝对的统一，国民遵守交通规则的自觉性也需要提升，这些因素都是“边界”消失的障碍。另一方面，在技术层面，自动驾驶所需的激光雷达和毫米波雷达目前也都存在着技术成熟度和成本控制的问题，需要进一步的突破。

东软的一张“新名片”

在本次研讨会上，东软集团网络安全事业部产品总监陈静相作为国际ISO特聘专家，详尽解读了2018年6月份 ISO车载信息安全国际标准组的最新前沿技术理念和发展趋势，他表示，“对于中国汽车行业而言，没有积累，就没有话语权。我们希望这个联盟能够集中中国汽车产业的核心技术力量。或许在传统汽车领域，中国的技术发展是相对落后的，但是在新兴的汽车智能和新能源领域，中国的企业仍然有着弯道超车的可能。”

在汽车领域，safety和scurity是一对孪生兄弟，不可能轻易分离，但scurity未来有演变成safety的趋势。陈静相认为，中国政府为海外品牌介入新能源车市场领域设置了限制放开的倒计时时间，这对国内车厂而言是一件很有挑战性的事情，外资企业有可能会借此获得更多的话语权。

“海外品牌一定会希望动用自己在技术和资金方面的优势，更多地去影响这个市场。” 陈静相认为，在未来几年的宽限期内，如果中国的汽车企业不能很好地利用这一段宝贵时间去掌握一些核心技术，拥有一些行业主导权的话，一旦取消保护的时刻到来，中国汽车企业将很难直面全新市场带来的巨大挑战，甚至这会关系到中国汽车企业的生死存亡。车载信息安全产业联盟的使命就是助力中国车企，尽快适应这个改变。

坦率地说，车载信息安全产业联盟的每一位成员都感受到了一种无形的压力，这种压力来自于他们日常与国际同行之间进行深度接触的每一个瞬间，因为他们能够从中深刻地感受到国际同行的进步，和这个行业正在无时无刻地发生着快速的跃迁。

陈静相他们同时也惊喜地发现，在很多中国汽车行业的关键岗位上确实有着很多具有视野前瞻性的人士，他们时刻保持着对汽车行业核心技术的深切关注，正是他们撑起了中国的汽车行业品牌的未来。

“在很长的一段时间内，国内车联网安全确实还只是一张白纸。希望经过一番打磨之后的车联网安全，能够成为东软的一张崭新名片。”言罢，陈静相的目光开始变得深邃而凝重。