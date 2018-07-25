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至顶网安全频道梭子鱼Web应用防火墙被独立研究公司评为“卓越表现者”

梭子鱼Web应用防火墙被独立研究公司评为“卓越表现者”

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云融合的安全与数据保护解决方案提供商梭子鱼网络于美国加州时间7月18日宣布梭子鱼Web应用防火墙在“2018年第2季度The Forrester Wave：Web应用防火墙中被评为“卓越表现者”。

来源：至顶网安全频道2018-07-25 20:29:30

关键字： Web应用防火墙 Forrester 梭子鱼

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至顶网安全频道 07月25日 综合消息： 云融合的安全与数据保护解决方案提供商梭子鱼网络于美国加州时间7月18日宣布梭子鱼Web应用防火墙在“2018年第2季度The Forrester Wave：Web应用防火墙中被评为“卓越表现者”。梭子鱼WAF因提供了“卓越的攻击响应和反馈环路”1获得称赞。这表明我们具备独有的能力，可以完成无缝地自动化修补过程，以实现持续稳健的安全状态。

梭子鱼网络高级副总裁兼安全总经理Hatem Naguib表示：“应用程序必须始终具有安全保障，因为他们自身安全性仍显不足，并且与大量数据和客户详细信息相关联。我们的目标是为客户提供全面的企业级安全性且不繁复。我们认为本报告的结果反映了客户和合作伙伴对梭子鱼WAF技术的信任，它可以更好地保护他们的应用。”

Forrester Wave指出，“持续更新应与不断发展的应用技术和攻击保持同步。”

梭子鱼网络公有云副总裁Tim Jefferson表示：“梭子鱼此次被Forrester评为‘卓越表现者’，使我们更清楚我们未来的发展目标：针对专注API应用且能面向混合云的DevOps的需求，不断优化我们的技术并保持产品的领先性。”

获取《Forrester Wave：Web应用程序防火墙，2018年第二季度评估》赠阅本可从此处下载：https://barracuda.com/WAFWave


 

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