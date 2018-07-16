半年盘点：2018年10大网络安全初创公司

一波崭露头角的安全公司正在寻求在从端点和处理器、到区块链和物联网的各个方面，留下自己的印记。在过去5年中成立的这10家安全初创公司司，由于资金、渠道计划的推出、关键产品的增强或更新，今年从众多安全公司中脱颖而出。

一个更安全的未来

一波崭露头角的安全公司正在寻求在从端点和处理器、到区块链和物联网的各个方面，留下自己的印记。

在过去5年中成立的这10家安全初创公司司，由于资金、渠道计划的推出、关键产品的增强或更新，今年从众多安全公司中脱颖而出。

这些公司致力于解决各种安全挑战，例如保护嵌入式处理器免受网络攻击，阻止威胁的蔓延，以及为企业应用提供一致的体验。下面就让我们来看看这些安全初创公司是如何让自己在市场中不可或缺的。

ALTR

CEO：David Sikora

ALTR成立于2014年，在6月份走出隐身模式，发布了第一个利用区块链的商业软件包，让企业组织以非常安全的方式监控、访问和存储关键信息。

ALTR位于美国德克萨斯州奥斯汀，旨在通过私有区块链中的核心方法、在线数据技术、实时警报和业务支持报告，来消除对数据的威胁。不过，区块链最初在加密货币中的运用并不要求灵活性、隐私和性能，而这正是确保企业关键信息安全所需要的。

ALTR由John Stafford III领导，已经从网络安全、金融服务和软件行业的投资者那里筹集了部分资金。

Dover Microsystems

CEO：Jothy Rosenberg

Dover Microsystems在Hyperplane Venture Capital领投的融资中获得了600万美元的种子资金，用于扩大其工程和产品开发工作，以及扩大营销和销售团队。

1个月后，这家位于美国马萨诸塞州沃尔瑟姆的公司聘请了销售总监、财务总监和营销总监，进一步提升Dover保护嵌入式处理器免受网络攻击的能力。5月，Dover宣布成立正式咨询委员会，工业物联网、基础设施安全和初创公司运营方面的负责人加入该委员会，以帮助指导公司向前发展。

Dover成立于2015年，最早是在马萨诸塞州剑桥市的非营利性研究和开发组织Draper内孵化，2年后成为一家专注于处理器安全的独立公司。

Luminate Security

CEO：Ofer Smadari

Luminate Security总部位于美国加利福尼亚州帕洛阿尔托，成立于2017年1月，2个月走出隐身模式，完成了由美国风险投资合伙公司（American Venture Partners）领投的1400万美元A轮融资，以扩大在美国的业务并发展其渠道和客户群。

1个月后，Luminate Securit宣布全面提供可实现对混合云环境中企业应用安全访问的平台。

该平台为员工提供围绕任何企业应用的一致云原生体验，不管应用是托管在哪、使用何种设备或者员工所处位置在哪。所有用户行为将参照公司接受检查，触发自动操作以确保实施安全性，并防止未经授权的访问。

Morphisec

CEO：Ronen Yehoshua

Morphisec在2月宣布在由Orange Digital Ventures、Jerusalem Venture Partners、GE和Deutsche Telekom Capital Partners领投的B轮融资中筹集1200万美元。

在进入市场不到两年后，这家位于以色列Be'er Sheva的公司于6月宣布，已经在全球超过一百万个端点部署了Endpoint Threat Prevention平台。该公司成立于2014年，2015年宣布A轮融资获得700万美元，到2018年迄今为止同比增长率超过2000％。

Morphisec的技术能够在威胁进行之前对其进行组织，不要求具有关于威胁类型或者漏洞的知识，或者关于AI或机器学习方法的任何知识。Morphisec可以抵御通常会绕过防病毒软件或其他安全工具的威胁，例如APT、零日、勒索软件，规避无文件攻击、供应链黑客攻击和网络攻击。

Nozomi Networks

CEO：Edgard Capdevielle

Nozomi Networks成立于2013年，在1月宣布已经在The Invenergy Future Fund领投的B轮融资中筹集了1500万美元，这笔资金将被用于促进全球营销、销售和支持、进一步扩展支持产品创新。

4个月后，这家总部位于美国旧金山的公司宣布对产品进行改进，扩大合作伙伴网络以及积极全球扩张计划。从产品的角度来看，Nozomi的最新版本包含高可用性（HA）功能，以满足大规模全球部署的严格需求。

与此同时，Nozomi Networks也在扩展全球合作伙伴网络，旨在更好地实现客户部署中的IT/OT集成。Nozomi的全球扩张将为全球CIO和CISO提供他们所需的安全专业知识，以便更好地管理和降低OT风险。

Opaq Networks

CEO：Glenn Hazard

Opaq Networks今年年初宣布计划招募25家至30家区域解决方案提供商，以扩大在中端市场的份额。

2个月后，这家位于美国弗吉尼亚州赫恩顿的公司为其安全产品引入了网络分割功能，以阻止在工作站、服务器和其他终端之间横向蔓延的威胁。当月晚些时候，Opaq收购了FourV Systems，以自动化和简化客户安全架构的评估，以及满足合规性要求。

今年4月，Opaq宣布已完成由Greenspring Associates领投的B轮融资，获得资金2250万美元，以帮助加速增长并支持市场推广计划。Opaq成立于2017年，通过两轮外部融资筹集了4350万美元。

Panorays

CEO：Matan Or-El

Panorays成立于2016年，在6月走出隐身模式，在由Aleph领投的早期融资中获得500万美元。Panorays专注于自动化第三方安全管理。

这家总部位于以色列特拉维夫的公司提供全天候的监控和警报，可以让企业查看、管理和与第三方互动，以降低网络风险。Panorays让企业可以缩短第三方安全评估流程，同时获得持续的可见性并确保遵守GDPR等法规。

迄今为止，Panorays已成功帮助金融服务、医疗保健、汽车、科技和零售行业客户完成了实施。此外，Panorays已经通过其客户评估了10000多家第三方公司。

SafeBreach

CEO：Guy Bejerano

5月，SafeBreach推出了新的功能，让客户不仅可以模拟攻击和评估风险，而且可以更有效地对修复区域设置优先级，在攻击之前就采取措施，所有这些让它脱颖而出。

SafeBreach位于美国加利福尼亚州桑尼维尔，它的SafeBreach Labs让企业能够在不到24小时内完成新的关键攻击模拟。此外，SafeBreach现在提供多种方法来确定优先次序并深入挖掘违规模拟结果，以更好地适应企业的各种安全优先级偏好。

SafeBreach成立于2014年，于5月结束了由Draper Nexus领投的B轮融资，获得1500万美元资金。的B轮融资。SafeBreach通过三轮融资累计获得3400万美元。

Snyk

CEO：Guy Podjarny

Snyk在2月面向Heroku开发者推出了一款附加组件，以简单且完全集成的方式确认他们的开源依赖关系是安全的。这家位于伦敦的公司现在不断监控已部署应用中新出现的漏洞，并针对此类漏洞提供修复措施。

Snyk提供的安全保障使开发人员和组织能够快速地、更自信地迁移到Heroku等高级云平台，从而实现更高的灵活性和效率。

Snyk成立于2015年，于3月结束了由Canaan Partners和Boldstart Ventures领投的700万美元A轮融资。Snyk计划利用这笔资金扩大支持的语言和平台，扩大客户支持，扩大应用库中的已知漏洞。

Vdoo

CEO：Netanel Davidi

Vdoo成立于2017年，于1月份结束了由83North领投的1300万美元A轮融资，并将利用这笔资金开发和商业化该公司的物联网安全平台，其他投资方还包括Dell Technology Capital和前EMC董事会主席、总裁兼首席执行官Joe Tucci。

这家总部位于以色列特拉维夫的公司表示，其平台提供了一个自动化流程用于分析设备、提供安全要求和实施指南，并为各种连接设备提供安全认证。

Vdoo围绕针对每种类型物联网设备的特定安全要求进行分析，然后提供详细的建议操作以填补安全漏洞。一旦实施了安全功能，Vdoo就可以验证出是否已满足安全要求，并提供物理和数字认证。