专注“攻击溯源”的网络安全公司中睿天下完成8000万A+轮融资，华创资本领投

7月11日，专注“攻击溯源”的网络安全公司中睿天下对外宣布，完成8000万元人民币A+轮融资。本次融资由华创资本领投，白泽资本担任本次融资财务顾问，融资将主要用于“攻击溯源”技术的进一步研发与行业客户的加速拓展。

至顶网安全频道 07月11日 综合消息： 7月11日，专注“攻击溯源”的网络安全公司中睿天下对外宣布，完成8000万元人民币A+轮融资。本次融资由华创资本领投，白泽资本担任本次融资财务顾问，融资将主要用于“攻击溯源”技术的进一步研发与行业客户的加速拓展。

随着互联网技术的广泛应用，企业面临的网络安全风险也与日俱增——威胁来源和攻击手段不断变化，网络安全事件层出不穷。传统的安全防护体系，已无法满足实际需求，“攻击溯源”（Anti- killchain）应运而生。

中睿天下成立于2014年，全球率先把“攻击溯源”技术应用于网络安全防护，创新研发出以“攻击溯源”为核心的解决方案，并于2017年2月获得蓝湖资本 2000 万人民币独家投资。

凭借超强的威胁发现能力、智能研判能力和还原溯源能力，中睿天下解决了传统安全产品存在的“检测率低、误报率高、效率低”等问题，帮助用户基于攻击溯源，知己知彼，实现精准防护。

（中睿天下基于攻击者视角构建的全新安全防护体系）

凭借产品优异的表现，中睿天下已快速成长为“攻击溯源”领域的领导者，解决方案覆盖全国30多个省(市、自治区) ，成功应用在以国家网信办、公安部、海关总署等为代表的中央部委，和以国家电网、民生银行、中国联通等为代表的世界500强企业。以国家电网为例，“攻击溯源”设备已全面覆盖全国每一个省、自治区、直辖市，并纳入国家电网常态化监控体系，协助其构建安全的“新一代”智能电网，保障国家能源安全。

（中睿天下联合创始人魏海宇）

中睿天下联合创始人魏海宇表示，“攻击溯源，为国家关键信息基础设施安全赋能，是中睿天下的使命和愿景。一直以来，中睿天下专注‘攻击溯源’，此轮融资也主要用于进一步研发‘攻击溯源’技术，强化核心优势，完善产品体系，并扩大服务范围，用‘攻击溯源’创造的能力和效率，帮助更多的行业用户更从容地应对日益严峻的安全形势。”

本轮领投方、华创资本投资人谢佳表示：“随着网络环境复杂化和业务线上化在各个领域的加速发展，政府与企业面临着日益严峻的网络安全挑战，特别是在网络安全的威胁发现、攻击识别和实时处置方面，传统的网络安全产品已经很难应对今天的复杂情况。中睿天下在业内率先基于‘攻击溯源’技术推出了涵盖网络威胁实时监控、研判和处置的综合解决方案，在政府、能源和金融等领域获得了广泛应用与有效验证，是网络攻击溯源领域的领导者企业。我们非常高兴有机会与中睿团队携手合作，期待中睿用其领先成熟的安全技术为更多的企业和国家重要信息基础设施提供安全赋能。”



