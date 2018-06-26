欧洲通用数据保护条例催生号称“勒索黑”的网络攻击新形式 

欧盟关于在线隐私的通用数据保护条例（GDPR）法规的出台导致了一种名为“勒索黑”（ Ransomhack）攻击的出现，勒索黑是一种有针对性的新型网络攻击形式。

至顶网安全频道 06月26日 编译：欧盟关于在线隐私的通用数据保护条例（GDPR）法规的出台导致了一种名为“勒索黑”（ Ransomhack）攻击的出现，勒索黑是一种有针对性的新型网络攻击形式。

在保加利亚安全公司Tad Group的描述里，勒索黑与传统勒索软件不同，如果受害人不支付赎金，勒索黑不会删客户的数据，而是公开发布被盗的数据。

黑客的这种操作模式转变源于GDPR的规定，企业若未能充分保护被盗数据就可能面临处罚。至于究竟什么构成适当的保护却是颇为主观性的，但一个公司接受涉及GDPR的调查被发现违规后，无论是支付罚款或上法庭打官司都将面临巨大的财务费用，因此支付赎金确保数据泄露不被张扬的做法往往更具吸引力。

据Hackread称，到目前为止，受害者都是中、大型保加利亚公司，这些公司都是被要求以无法追踪的加密货币支付赎金。据称赎金从1,000美元到20,000美元不等，而如被确认违反GDPR法规，罚款可高达公司过去一年营业额的4％，最高2000万欧元（2330万美元） 。

有趣的是，支付赎金也有一些风险。黑客可能会提出支付更多赎金的要求，而且，按照GDPR的规定，公司如成了网络犯罪受害者确认数据泄露后必须在72小时内报告事件。如果不这样做，也会被罚巨额罚款，这意味着如果这些公司在支付赎金后不报告事件而又被逮住，那么公司的赔偿成本就会继续上升。