Cisco Live：GDP与GDPR直接相关 

数据是新货币，经济增长将与数据保护直接联系在一起，思科首席隐私官Michelle Dennedy这样表示。Dennedy在奥兰多举行的Cisco Live 2018大会期间表示，除了GDPR之外，影响隐私的最大问题是两极分化。

至顶网安全频道 06月14日 编译：数据是新货币，经济增长将与数据保护直接联系在一起，思科首席隐私官Michelle Dennedy这样表示。

Dennedy在奥兰多举行的Cisco Live 2018大会期间表示，除了GDPR之外，影响隐私的最大问题是两极分化。

“我担心全球经济格局不稳定；当经济动荡时，人们会认为他们可能会开始忽略安全和隐私等事情，我认为未来这是不可能的。”

“我认为国内生产总值（GDP）将与GDPR紧密相关，因为网络的完整性就意味着数据的完整性。”

根据Dennedy的说法，GDP将越来越依赖数据。她说，与货币对比来说保护隐私同样是一种文化。

“这样的话数据是非常相似的，我们讲述故事的方式，我们达成一致接受监管的方式，或者与政府和企业以及彼此之间进行互动的方式，未来都将发生改变，所以这是我认为与GDP密切相关的原因，”Dennedy解释说。

Dennedy说，思科的“每一个客户”都在问如何应对GDPR，确保他们符合规定，首先要弄清楚他们的数据在哪里，以及他们将如何实现这一目标。

“如果你愿意的话，我们可以提供一种好友系统，我会在很多客户那里和同行们进行探讨，探讨我们的治理行动，”Dennedy说。

“然后，另一部分实际上是为这些客户中一部分人组建了一个架构，他们认为在GDPR立法下很容易被抓到，在欧盟做生意或有欧盟的客户或者客户数据，很容易被抓到。”

思科一直在与全球面临类似法规的公司合作，这一点让思科客户感到放心——Dennedy说，其他地区也存在类似的条例，例如在亚太区27个成员经济体中情况要复杂得多。

Dennedy表示，亚洲地区目前最棘手的事情是确保那里的数据中心和欧洲的数据中心之间互操作框架是到位的。

“我们已经就跨境隐私规则框架（CBPR）签署了协议，所以我们在去欧洲做GDPR之前就已经开始做了一些事情，而欧洲的监管机构非常高兴地得知，我们在合作伙伴、下游流程、客户和战略方面，都是全球视角的，所以我们正在研究GDPR条例，而不一定是所有具体的实施方案。”Dennedy解释说。

Dennedy还讲到，“并非所有事情都是与企业文化相符的，但是知道你的数据在哪里这一主要原则，可以相应地保护企业，理解你的治理模式是什么。我认为最终GDPR是关于人和文化，就像技术那样，所以当这些部分汇合到一起，就可以融入我们的技术。”