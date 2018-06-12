华为云数据库服务 “全家福”与蓉城的第一次亲密接触 

6月8日，华为云技术私享会成都站如期举行。这是华为云数据库服务“全家福”与蓉城的第一次亲密接触，多位技术大咖分享业界最新的数据库技术、详细剖析华为云数据库技术内幕。

6月8日，华为云技术私享会成都站如期举行。这是华为云数据库服务“全家福”与蓉城的第一次亲密接触，多位技术大咖分享业界最新的数据库技术、详细剖析华为云数据库技术内幕。此外，与会者通过现场动手实战演练，轻松实现使用华为云数据库 RDS、ECS、VPC、EIP 等服务分钟级快速搭建网站。

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邂逅华为云，总有一场在你的城市

华为云技术私享会于 2017 年 11 月启动，是华为云面向中小企业、创业公司 CIO、技术骨干、开发者，分享技术热点话题、华为云产品与技术的线下活动。活动启动至今，已在北京、上海、深圳、重庆等城市成功举办 10 余场，2018 年，预计将在全国各区域复制推广上百场，包括北京、上海、广州、杭州、福州、成都、济南、南京、西安、武汉、重庆、石家庄等城市站。

本次成都站以云时代的数据库为主题，详细介绍了华为云数据库服务全景概况、部署场景及常见解决方案，分享华为云数据库 HWSQL、MySQL、PostgreSQL、SQL Server 云服务化最佳技术实践，共同探讨企业应用及数据库上云趋势，以及云数据库服务的优势。

针对传统场景下数据库迁移面临的挑战，分享嘉宾还深入介绍了云时代下数据库迁移新方式、全新体验背后克服样的技术难题，以及怎么样利用这些技术服务于企业，应对技术新挑战和新玩法。

华为云数据库服务 “全家福”

当前，华为云数据库已经发布了12款服务，从无到有，从 0 到 12 个服务仅仅用了不到三年时间。而这个过程，友商往往需要花 5 到 6 年以上的时间才能完成。所以说，华为云现在可能不是最好的云，但是它一定是发展进步最快的云，这绝对不是一句口号和空话。

华为云数据库服务在关系型数据库、NoSQL 数据库和数据库生态几大领域全面布局。除了 Oracle，著名数据库引擎排名网站（DB-Engines）的 TOP5 数据库均有支持。包括 MySQL、PostgreSQL、SQL Server、MongoDB。值得一提的是，华为云基于社区版 MySQL 推出一款高性能数据库引擎 HWSQL，性能达原生 MySQL 的 3 倍以上。

在 NoSQL 数据库领域，华为云支持了 Redis 和 Memcached 缓存数据库；在数据库生态领域，华为云提供了分布式数据库中间、数据库安全、数据复制、数据管理、数据仓库等服务。

华为云数据库全景图

值得一提的是，华为云分布式数据库中间件的自动读写分离、分库分表功能，可以将数据切片分布到多个节点上，解决单节点数据量集中和过大导致读写性能瓶颈问题。数据库安全服务提供的安全防护可以防御 SQL 注入攻击、防敏感数据泄漏、数据库安全审计、安全合规等。

使用云数据库服务是趋势，但事实上，要实现数据库迁移上云并非易事。在传统数据库迁移场景中，用户面临着技术门槛高、高成本、周期长、风险高、可靠性低、业务可能中断等一系列难题。

传统迁移需要操作人员具备专业的技术背景，而且步骤复杂，特别是在线迁移更是如此。迁移规划、环境搭建、人工部署等耗费大量时间；DBA 专家成本以及迁移所需硬件成本高昂，在复杂多变的场景下，如何保证迁移前后数据一致也是挑战。而且为了实现迁移完整性，用户可能需要在离线状态下迁移数据库，导致业务中断。

云时代的数据库又是如何迁移的呢？这里以华为云数据复制服务 DRS 为例。DRS 是一种易用、稳定、高效，用于数据库在线迁移和数据库实时同步的云服务。显著特点就是操作简单，迁移过程中状态清晰可见；多项操作后台自动完成，几分钟即可搭建迁移任务，高效率。DRS通过增量复制源库数据实现不停机迁移，业务无需中断，且无需专业DBA专家参与，按需申请迁移资源，用完释放，费用低。

当前，数据复制服务 DRS 已经支持各种网络场景。常见的比如:

公网网络迁移：源库位于友商云 RDS 内、源库位于友商云 ECS 自建库上、源库位于本地数据中心内、源库位于华为云内自建库 (不同Region) 。

VPC 迁移：源库位于华为云内自建库或 RDS (相同Region) 。

VPN 内迁移：源库位于本地数据中心内、源库位于华为云其他 Region。

企业上云持续加速，打造全球一张云网

目前，全球企业应用及数据库上云的趋势持续加速。据市场研究机构 451 Research 的统计数据显示，全球企业应用上云比例当前在50%左右，而两年后将提升到60%左右，其中按地域分，亚太地区当前比例最高，达到54%，两年后达到65%，领跑其他地区。

来自 Gartner 和 Research and Markets 的市场统计和预测数据也显示，传统数据库管理系统 DBMS 正快速向云迁移，转化成为数据库云服务 DBaaS 的形式继续支持企业应用，且 DBaaS 的收入增长速度是 DBMS 的 10 倍左右，前景可观。

为什么云数据库服务收入比传统数据库软件增长快那么多呢？事实上，主要原因在于云数据库服务很多优势是传统数据库望尘莫及的。目前市场上的数据库解决方案主要有三种：在本地自建数据库；在云上基于IaaS层云服务器来自建数据库，直接使用云数据库服务。

数据库解决方案对比

不难看出，从左到右，用户需要关心操心和自行解决的事情越来越少，尤其是使用云数据库服务后，最大限度减少用户在基础运维上的精力投入，从而聚焦在具体业务应用开发、数据库管理优化等关键工作上面。

华为云数据库作为领先的云服务品牌，不但具备了云数据库的普遍优势，而且在做好服务方面可谓得天独厚。

首先，底子厚。华为云软硬件结合，从芯片到服务器存储网络，从虚拟化软件到云管理软件再到大数据，30年技术创新及研发积累，提供全堆栈云服务产品与解决方案，实力强劲。

其次，经验丰富。华为云当前已有 16 大类 110+ 云服务，覆盖从计算存储网络安全管理，到数据库，数据分析，AI、IOT等创新服务。50+解决方案，3000+家合作伙伴，华为云联合众多伙伴一起，联合创新打造行业方案，提供从咨询到交付到运维运营服务，生态“黑土地”更是众所周知。

最重要的是，有原则。华为云最让人放心的，是它恪守业务边界，尊重数据主权，不用客户数据做商业变现的承诺，以及 20+安全认证，芯片级安全的底蕴。

华为云推出数据库免费迁移上云、多款引擎1元体验套餐活动，详情请点击：https://activity.huaweicloud.com/dbmove/index.html